İsrail Basını: Gazze’ye Yönelik Yeni Operasyon Planı Masada

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail basınında yayımlanan son haberler, ordunun Gazze Şeridi’ne yönelik kapsamlı bir askeri seçeneği yeniden gündeme aldığına işaret etti. Haberlere göre Genelkurmay, farklı senaryolar içeren operasyon planlarını siyasi karar alıcılara sunmaya hazırlanıyor.

Askeri kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, planların hem sınırlı süreli hedefli operasyonları hem de daha geniş çaplı bir kara unsuru konuşlandırmasını kapsadığı belirtildi. Hazırlıkların, son dönemde artan roket atışları ve güvenlik tehditleri gerekçe gösterilerek hızlandırıldığı ifade ediliyor.

İsrail güvenlik kabinesinin, operasyonun kapsamı, süresi ve uluslararası yansımaları konusunda detaylı bir etki analizi talep ettiği kaydedildi. Özellikle kuzey cephesindeki gelişmelerle eş zamanlı bir harekâtın askeri yükü artırabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

Gazze’de ise olası bir yeni operasyon ihtimali, zaten kırılgan olan insani tabloya ilişkin kaygıları artırmış durumda. Uluslararası kuruluşlar, bölgede sivillerin korunmasına yönelik çağrılarını yinelerken, diplomatik kanallarda tansiyonu düşürmeye yönelik temasların sürdüğü belirtiliyor.

Önümüzdeki günlerde güvenlik kabinesinden çıkacak kararın, sahadaki askeri hareketlilik kadar bölgesel diplomasi açısından da belirleyici olması bekleniyor. İsrail basını, ordunun hazırlık seviyesini yükselttiğini ancak nihai kararın siyasi iradeye bağlı olduğunu vurguluyor.