İngiliz Yardım Kuruluşlarından Yerleşimcilere Destek

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere’de faaliyet gösteren bazı yardım kuruluşlarının, işgal altındaki Filistin topraklarında kurulan yerleşim birimlerine mali kaynak aktardığı yönündeki iddialar, hem siyasi hem de hukuki açıdan dikkat çekici bir tartışmayı beraberinde getirdi. Konuya ilişkin yayımlanan değerlendirmelerde, söz konusu desteklerin kimi zaman insani yardım, eğitim ya da sosyal destek başlıkları altında toplandığı, ancak nihai kullanım alanlarının yerleşim altyapısını güçlendiren projelere uzanabildiği ifade ediliyor.

İnsan hakları savunucuları, bu tür finansal akışların yalnızca etik bir sorun oluşturmadığını, aynı zamanda uluslararası hukukun açık biçimde tartışmalı kabul ettiği yerleşim faaliyetlerini fiilen teşvik etme riski taşıdığını belirtiyor. Uzmanlara göre, özellikle bağışçıların “yardım” adı altında topladığı fonların hangi kurumlara ve hangi projeler aracılığıyla aktarıldığının şeffaf biçimde denetlenmemesi, ciddi bir hesap verebilirlik sorunu yaratıyor.

Tartışmalar, İngiltere’de sivil toplum kuruluşlarının mali faaliyetlerine ilişkin denetim mekanizmalarını da yeniden gündeme taşıdı. Hukukçular, yardım kuruluşlarının vergi muafiyeti ve kamu yararı statüsünün, uluslararası hukukla çelişebilecek faaliyetlerde kullanılmasının ayrı bir inceleme konusu olması gerektiğine dikkat çekiyor. Bu çerçevede bazı çevreler, ilgili kurumlar hakkında resmi soruşturma başlatılması çağrısında bulunuyor.

Filistinli kaynaklar ise yerleşim faaliyetlerine aktarılan her türlü dış finansmanın sahadaki demografik ve siyasi baskıyı artırdığını savunuyor. Yerleşimlerin genişlemesiyle birlikte toprak gasbı, hareket özgürlüğü kısıtlamaları ve mülkiyet hakları ihlallerinin daha da derinleştiği belirtilirken, uluslararası toplumun bu konuda daha net bir tutum alması gerektiği vurgulanıyor.

İddiaların önümüzdeki günlerde İngiliz kamuoyunda daha geniş yankı bulması beklenirken, insan hakları kuruluşları bağış sistemlerinin “insani yardım kisvesi altında siyasi sonuçlar üreten yapılara” dönüşmemesi için daha sıkı yasal çerçeve talep ediyor. Konunun, hem Londra’daki siyasi gündemde hem de uluslararası hukuk tartışmalarında yeni başlıklara yol açabileceği değerlendiriliyor.