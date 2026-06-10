Yemen Açıklarında Gerilim: Yük Gemisine Yaklaşan Silahlı Grupla Çatışma

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Merkezi’nin (UKMTO) yayımladığı son bilgilere göre, Yemen açıklarında uluslararası ticaret rotasında seyreden bir yük gemisi, kimliği henüz netleşmeyen silahlı kişilerin yaklaşmasıyla güvenlik tehdidi altında kaldı. Açıklamada, gemide görevli güvenlik ekibinin tehdide karşılık vermesi üzerine taraflar arasında kısa süreli çatışma yaşandığı belirtildi.

İlk raporlara göre olay, bölgedeki yoğun ticaret geçişinin sürdüğü deniz hattında meydana geldi. Geminin güvenlik personelinin, yaklaşan silahlı unsurları uzaklaştırmak amacıyla ateş açtığı, buna karşılık saldırganların da silahla karşılık verdiği kaydedildi. Olayın ardından geminin seyrine devam edip etmediği ve mürettebat arasında yaralanma olup olmadığına ilişkin ayrıntılar ise netlik kazanmadı.

Denizcilik güvenliği uzmanları, Yemen kıyılarına yakın sularda son dönemde artan tehditlerin, ticari gemiler açısından ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekiyor. Özellikle Kızıldeniz ve Aden Körfezi hattında yaşanan benzer olayların, sigorta maliyetlerinden navlun fiyatlarına kadar birçok alanda etkisini hissettirdiği belirtiliyor.

UKMTO, bölgede faaliyet gösteren ticari gemilere dikkatli seyir, güvenlik prosedürlerini sıkı uygulama ve şüpheli hareketliliği anında bildirme çağrısında bulundu. Olayla ilgili daha geniş çaplı bir değerlendirme yapılırken, deniz trafiğini izleyen uluslararası güvenlik birimlerinin de bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiği aktarıldı.

Yemen açıklarında yaşanan son olay, bölgedeki güvenlik kırılganlığının devam ettiğini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar, deniz ticaret yollarının güvenliği sağlanmadıkça benzer olayların tekrarlanma riskinin süreceği görüşünde.