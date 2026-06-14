Tahran’dan ABD ile Mutabakat Açıklaması: Anlaşmanın Detayları İlk Kez Paylaşıldı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İran ile ABD arasında yürütüldüğü öne sürülen diplomatik temaslara ilişkin yeni bilgiler gündeme geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Ahmed Bahşayeş, iki ülke arasında varıldığı belirtilen mutabakat zaptının ayrıntılarına dair açıklamalarda bulundu.

İran basınına konuşan Bahşayeş, söz konusu mutabakatın özellikle bölgesel güvenlik, gerilimin azaltılması ve bazı teknik konuların yönetilmesine yönelik başlıklar içerdiğini ifade etti. Bahşayeş, anlaşmanın resmi bir kapsamlı anlaşmadan ziyade taraflar arasında belirli alanlarda koordinasyon ve gerilimi kontrol altında tutmayı hedefleyen bir çerçeve niteliği taşıdığını belirtti.

İranlı yetkili, mutabakatın bölgedeki askeri hareketliliğin kontrol altına alınması ve doğrudan çatışma riskinin azaltılması açısından önemli olduğunu dile getirdi. Bahşayeş ayrıca bazı konularda dolaylı diplomatik kanalların kullanıldığını ve görüşmelerin belirli arabulucular üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Tahran ile Washington arasındaki ilişkiler uzun süredir gergin bir seyir izlerken, son dönemde perde arkasında yürütülen diplomatik temaslara dair farklı iddialar gündeme geliyordu. Bahşayeş’in açıklamaları, iki taraf arasında en azından belirli başlıklarda iletişim kanallarının açık tutulduğunu gösteren yeni bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan ABD tarafı mutabakata ilişkin resmi bir ayrıntı paylaşmış değil. Ancak diplomatik çevreler, bölgedeki artan gerilimin kontrol altına alınması için dolaylı görüşmelerin sürdüğüne dikkat çekiyor. Uzmanlara göre önümüzdeki süreçte tarafların açıklamaları, söz konusu mutabakatın kapsamı ve uygulanabilirliği konusunda daha net bir tablo ortaya koyabilir.