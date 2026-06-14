İsrail’den Beyrut’un Güneyine Hava Saldırısı: Dahiye’de Bir Apartman Hedef Alındı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısı bölgede yeniden gerilimi tırmandırdı. Lübnan resmi haber ajansı ve yerel kaynaklar, İsrail’e ait savaş uçaklarının Beyrut’un güneyinde Hizbullah’ın güçlü olduğu bilinen Dahiye bölgesinde bir apartman dairesini hedef aldığını duyurdu.

İlk belirlemelere göre saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken dört kişinin de yaralandığı bildirildi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve sivil savunma ekibi sevk edildi. Enkazda arama çalışmaları sürerken yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yerel kaynaklar, hedef alınan dairenin bulunduğu binada ciddi hasar meydana geldiğini ve patlamanın çevredeki yapılarda da etkili olduğunu aktardı. Saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken çevrede yaşayan çok sayıda kişi tedbir amacıyla evlerinden uzaklaştırıldı.

İsrail ordusu saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, son aylarda Lübnan sınırı boyunca artan gerilim dikkat çekiyor. İsrail, daha önce yaptığı açıklamalarda Hizbullah’a ait olduğu öne sürülen hedeflere yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtmişti.

Analistler, Beyrut’un güneyine yönelik bu tür saldırıların çatışmanın daha geniş bir alana yayılma riskini artırabileceği uyarısında bulunuyor. Lübnanlı yetkililer ise uluslararası topluma gerilimin tırmanmasını önlemek için devreye girme çağrısı yaptı.