Katar Heyeti Kritik Temaslar İçin Tahran’da

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik temaslar sürerken, Katar’dan bir heyet Tahran’da görüşmelere başladı. Katar’ın arabuluculuk çabalarının bir parçası olarak gerçekleşen ziyaret kapsamında İranlı yetkililerle bir dizi toplantı yapılması planlanıyor.
14 Haziran 2026 - 16:59
News ID: 1827125
Katar’dan gelen üst düzey heyet, ABD ile İran arasında devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik sürecin son durumunu görüşmek üzere Tahran’a ulaştı. Görüşmelerde taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ile İran’ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.
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