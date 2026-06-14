Katar Heyeti Kritik Temaslar İçin Tahran’da

Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde, Washington ile Tahran arasında devam eden anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik olası adımlar ele alınacak. Özellikle İran’ın farklı ülkelerde dondurulmuş bulunan mali varlıklarının serbest bırakılması konusu temasların önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Toplantılarda ayrıca iki ülke arasında son dönemde artan askeri ve siyasi gerilimin düşürülmesine yönelik seçeneklerin değerlendirilmesi bekleniyor. Katar’ın son yıllarda taraflar arasında mesajların iletilmesinde ve dolaylı görüşmelerin yürütülmesinde aktif rol üstlendiği biliniyor.

Tahran’daki temasların ardından Katar heyetinin elde edilen sonuçları Washington ile paylaşabileceği ifade ediliyor. Sürecin ilerleyişine bağlı olarak önümüzdeki dönemde yeni diplomatik temasların gündeme gelebileceği belirtiliyor.