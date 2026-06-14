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Katar Heyeti Kritik Temaslar İçin Tahran’da

14 Haziran 2026 - 16:59
News ID: 1827125
Katar Heyeti Kritik Temaslar İçin Tahran’da

Katar’dan gelen üst düzey heyet, ABD ile İran arasında devam eden gerilimi sona erdirmeye yönelik diplomatik sürecin son durumunu görüşmek üzere Tahran’a ulaştı. Görüşmelerde taraflar arasındaki anlaşmazlıklar ile İran’ın dondurulan varlıklarının serbest bırakılması gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında uzun süredir devam eden gerilimin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik temaslar sürerken, Katar’dan bir heyet Tahran’da görüşmelere başladı. Katar’ın arabuluculuk çabalarının bir parçası olarak gerçekleşen ziyaret kapsamında İranlı yetkililerle bir dizi toplantı yapılması planlanıyor.

Diplomatik kaynaklara göre görüşmelerde, Washington ile Tahran arasında devam eden anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik olası adımlar ele alınacak. Özellikle İran’ın farklı ülkelerde dondurulmuş bulunan mali varlıklarının serbest bırakılması konusu temasların önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Toplantılarda ayrıca iki ülke arasında son dönemde artan askeri ve siyasi gerilimin düşürülmesine yönelik seçeneklerin değerlendirilmesi bekleniyor. Katar’ın son yıllarda taraflar arasında mesajların iletilmesinde ve dolaylı görüşmelerin yürütülmesinde aktif rol üstlendiği biliniyor.

Tahran’daki temasların ardından Katar heyetinin elde edilen sonuçları Washington ile paylaşabileceği ifade ediliyor. Sürecin ilerleyişine bağlı olarak önümüzdeki dönemde yeni diplomatik temasların gündeme gelebileceği belirtiliyor.

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