İngiltere’den Manş Denizi’nde Rusya Bağlantılı Petrol Tankerine Müdahale

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İngiltere hükümeti, Rus petrolünün uluslararası yaptırımları aşarak taşındığı iddialarıyla gündeme gelen “gölge filo”ya yönelik denetimlerini artırdı. Başbakan Keir Starmer, Manş Denizi’nde seyreden ve Rusya bağlantılı olduğu belirtilen bir petrol tankerinin İngiliz yetkililer tarafından durdurulduğunu açıkladı.

Starmer, söz konusu müdahalenin yaptırımların uygulanmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirterek, Rus enerji ticaretine yönelik kısıtlamaların delinmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Tankerin kimliği ve taşıdığı yükün niteliğine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Son dönemde Avrupa ülkeleri, Rusya’nın petrol ihracatını sürdürmek için farklı bayraklar altında faaliyet gösteren ve mülkiyet yapısı gizlenen tankerlerden oluşan bir “gölge filo” kullandığını öne sürüyor. Bu gemilerin bir kısmının uluslararası denetim mekanizmalarından kaçınmak için karmaşık şirket ağları üzerinden işletildiği ifade ediliyor.

Manş Denizi, Avrupa’nın en yoğun deniz ticaret yollarından biri olarak biliniyor. İngiliz makamları, bölgede güvenlik ve yaptırım denetimlerinin sıkılaştırılacağını ve benzer şüpheli faaliyetlerin yakından izleneceğini bildirdi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.