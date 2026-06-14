Anthropic Kararı Washington’da 24 Saatlik Krizi Tetikledi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- BD yönetiminin yapay zeka şirketi Anthropic’in en gelişmiş modellerinin yurt dışına erişimini sınırlama kararı, Washington’da kısa sürede büyüyen bir diplomatik ve bürokratik gerilimin ardından şekillendi. ABD basınında yer alan bilgilere göre karar, ilgili kurumlar arasında yaklaşık 24 saat süren yoğun görüşmelerin ardından netlik kazandı.

Süreçte Ticaret Bakanlığı, Ulusal Güvenlik Konseyi ve bazı güvenlik kurumlarının farklı değerlendirmeler yaptığı belirtildi. Tartışmaların merkezinde, ileri düzey yapay zeka modellerinin yabancı aktörlerin eline geçmesi halinde doğurabileceği güvenlik riskleri yer aldı.

Görüşmeler sırasında özellikle söz konusu teknolojilerin askeri ve stratejik alanlarda kullanılma ihtimali üzerinde durulduğu, bu nedenle bazı modellerin ihracatına yönelik ek kısıtlamaların gündeme geldiği ifade edildi. Kararın ardından ilgili düzenlemenin hızla yürürlüğe girmesi için teknik hazırlıkların başlatıldığı kaydedildi.

Anthropic, son dönemde geliştirdiği büyük dil modelleri ve yapay zeka altyapısıyla ABD teknoloji sektöründe öne çıkan şirketler arasında yer alıyor. Yeni kısıtlamanın, şirketin bazı ülkelerle yürüttüğü ticari ve teknik iş birliklerini doğrudan etkileyebileceği belirtiliyor.

Washington yönetimi ise gelişmiş yapay zeka teknolojilerinin ulusal güvenlik açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayarak bu alandaki ihracat kontrollerinin artırılabileceğinin sinyalini veriyor. Kararın uluslararası teknoloji şirketleri ve müttefik ülkelerle yürütülen görüşmelerde de gündeme gelmesi bekleniyor.