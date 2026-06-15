Rusya Devlet Başkanı Putin'de İran-ABD anlaşması yorumu

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Ushakov, Putin ile Trump arasında geçtiğimiz günlerde gerçekleşen telefon görüşmesinin detaylarını basın mensuplarıyla paylaştığı ifade ediliyor.

Ushakov’un açıklamasına göre, Putin görüşme sırasında ABD ile İran arasındaki askeri çatışmanın “tüm bölgeyi ve hatta ötesini ateşe verebilecek” bir potansiyele sahip olduğunu ve bu çatışmanın kontrol altına alınmakta olmasından memnuniyet duyduğunu belirttiği aktarılıyor. Ushakov’un, “Bizim tarafımızdan, bu çatışmanın görünüşe göre kontrol altına alınmakta olduğu yönünde bir memnuniyet ifade edildi” şeklinde konuştuğu kaydedildi.

Kremlin yetkilisi ayrıca, Trump’ın Rusya’nın aktif rol oynamasından ve özellikle Moskova tarafından yapıcı çözümlere yönelik sunulan önerilerden dolayı teşekkür ettiğini ve durumun istikrara kavuşturulması ile temel sorunların çözümüne yönelik çabaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındığını aktardı. Görüşmenin sadece nezaket alışverişinden ibaret olmadığı, iki liderin ikili ilişkilerin geliştirilmesi, mevcut uluslararası durumun kilit konuları ve gelecekteki temaslar hakkında da istişarelerde bulunduğu belirtiliyor.

Witkoff ve Kushner’ın Moskova ziyareti mutabakatı

Ushakov, Trump’ın Ukrayna konusundaki özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın çok yakın bir gelecekte yeniden Moskova’ya seyahat edeceklerini duyurdu. Ushakov’un, “Rusya ve ABD başkanlarının müzakereleri sırasında, Donald Trump’ın halihazırda İran meseleleriyle yakından ilgilenen özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın yakın gelecekte yeniden Rusya’ya seyahat etmeleri konusunda anlaşmaya varıldı” ifadelerini kullandığı aktarılıyor.

Putin’den Ukrayna güçlerinin durumuna ilişkin değerlendirme

Rusya liderinin görüşmede, Kiev yönetiminin Rusya’daki sivil altyapıya yönelik saldırı girişimlerinin hiçbirinin Ukrayna silahlı kuvvetlerinin savaş alanındaki kritik durumunu değiştirmeyeceğini vurguladığı hatırlatılıyor. Ushakov’un aktardığına göre, Putin ayrıca Trump’ın 80’inci yaş gününü kutlayarak iki lider arasında dostane bir diyalog gerçekleştiği belirtiliyor.

Rusya Günü tebrik mesajı ve ikili ilişkiler

Putin’in, Trump’a gönderdiği doğum günü mesajında, iki tarafın ortak çabalarının Rusya-ABD ilişkilerine yeni bir nitelik kazandırabileceği ve küresel güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayabileceği yönündeki güvenini ifade ettiği kaydediliyor. Putin’in ayrıca, 12 Haziran “Rusya Günü” dolayısıyla gönderilen tebrik mesajı için Trump’a teşekkür ettiği aktarılıyor. Bu noktada, Trump’ın şahsen bir mesaj yayımlamadığı, ancak ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio tarafından yapılan açıklamada “ABD adına Rusya’nın hükümetine ve halkına Rusya Günü’nü kutladığımı” ifadelerinin yer aldığı ve Washington’un Ukrayna ihtilafının çözümüne yardımcı olmaya devam etme taahhüdünü yinelediği belirtiliyor.

13’üncü telefon görüşmesi

Tass ajansının hatırlattığına göre, Pazartesi günü gerçekleşen bu görüşme, Trump’ın 2025 başında Beyaz Saray’a dönüşünden bu yana iki lider arasındaki 13’üncü telefon temâsı olarak kaydediliyor. 2026 yılı içinde daha önce 9 Mart ve 29 Nisan’da iki görüşme gerçekleştiği, bu görüşmenin yılın üçüncü telefon diyaloğu olduğu ifade ediliyor. Ayrıca 2025 yazında Alaska’da üç saat süren bir yüz yüze zirve gerçekleştirildiği hatırlatılıyor.