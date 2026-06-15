İşgalci İsrail ateşkes ve mutabakata rağmen Lübnan'a saldırdı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD ile İran arasında Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda varılan ateşkes mutabakatına rağmen, katil İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurmadığı gözlemleniyor. Son olarak, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde düzenlenen hava saldırılarında aralarında bir tugay generali ve bir yüzbaşının da bulunduğu üç Lübnan askerinin hayatını kaybettiği, ayrıca Saksakiye köyüne düzenlenen başka bir saldırıda altı sivilin ehit olduğu ve dört kişinin yaralandığı aktarılıyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, bu saldırıyı “egemenliğin açık ihlali” olarak nitelendirirken, Lübnan ordusundan yapılan açıklamada İsrail'in “devam eden, kasıtlı ve tekrarlanan saldırganlığının” istikrarı sağlama ve İsrail işgaline son verme çabalarını baltalamayı amaçladığı vurgulanıyor. Lübnan'ın BM Büyükelçisi Ahmed Arafa da İsrail'in ateşkesin imzalanmasının ardından “günlük ve zaman zaman büyük çaplı ihlaller” gerçekleştirdiğini belirterek, bu eylemlerin “devletin yeniden canlanmasını raydan çıkarmayı” hedeflediği uyarısında bulunuyor.

İran'dan misilleme uyarısı

İran, ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını ve herhangi bir cephedeki ihlalin tüm anlaşmayı geçersiz kılacağını defalarca vurguladığı hatırlatılıyor. İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail rejiminin ateşkesi “açıkça ihlal ettiğini” belirterek, ABD'yi doğrudan sorumlu tuttuğu bir açıklama yayımladı.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhammed Bakır Zulkadr ise, “Lübnan bizim can damarımızdır ve İran'ın kırmızı çizgilerinin ihlali tolere edilmeyecektir” diyerek “anlık bir yanıt” sinyali verdiği aktarılıyor.

Hatamü'l-Enbiya Karargahı Komutanı Ali Abdullahi de İran silahlı kuvvetlerinin “tetikte olduğunu” ve “düşmanın kalbine ateş etmeye hazır bulunduklarını” söylediği kaydediliyor.

Trump'tan Netanyahu'ya sert tepki

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıya sosyal medya platformu Truth Social üzerinden sert bir dille tepki gösterdiği belirtiliyor. Trump'ın, “Bu sabah Beyrut'a düzenlenen saldırı, özellikle İran'la bir Barış Anlaşması'na bu kadar yakın olduğumuz özel bir günde, asla gerçekleşmemeliydi” dediği aktarılıyor. Trump'ın İsrail'in “çok küçük ve anlamsız” bir saldırıya bu şekilde yanıt vermesine kızdığı ve Netanyahu'ya “neden saldırıyı gerçekleştirmek zorundaydın?” diye sorduğu ifade ediliyor. Trump'ın ayrıca, anlaşmanın imzalanmasının İsrail'in saldırısı nedeniyle “birkaç saat” ertelendiğini doğruladığı kaydediliyor.

Öte yandan, katil Netanyahu'nun, ABD-İran ateşkesinin Lübnan'ı kapsamadığını iddia ederek saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştığı gözlemleniyor. İsrail ordusunun Lübnan topraklarının yaklaşık beşte birini işgal ettiği ve Hizbullah'ı hedef aldığını söylerken Lübnan ordusuna yönelik saldırıların da giderek arttığı belirtiliyor. Savaşın başlangıcından bu yana Lübnan'da 3.500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiği aktarılıyor.

Çifte standart tartışması

Gözlemciler, ABD'nin İran'ı nükleer programı nedeniyle hedef alırken, İsrail'in sahip olduğu nükleer silahları görmezden gelmesini “açık bir çifte standart” olarak değerliriyor. Nükleer Silahların Kaldırılması Uluslararası Kampanyası (ICAN) koordinatörü Susie Snyder'in yaptığı açıklamada, “Herkes İsrail'in nükleer silahlara sahip olduğunu biliyor” dediği ve bu durumun bölge ülkeleri için bir tehdit oluşturduğu vurgulanıyor. Uzmanlar, “nükleer silahlara sahip iki ülke, ABD ve İsrail'in, bu silahlara sahip olmayan bir ülkeye saldırdığına” dikkat çekiyor