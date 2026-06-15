Tahran’dan Temkinli Mesaj: “Anlaşma Var Ama Mücadele Bitmiş Değil”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington ile Tahran arasında duyurulan mutabakat, bölgede tansiyonu düşüren bir adım olarak görülse de, uzmanlara göre taraflar arasındaki yapısal gerilim ortadan kalkmış değil. İranlı akademisyen Hasan Ahmediyan, sürece ilişkin yaptığı analizde, mevcut tablonun “nihai bir barıştan” ziyade kontrollü bir geçiş dönemine işaret ettiğini vurguladı.

Ahmediyan’a göre taraflar, doğrudan bir kopuş ya da ani bir normalleşme yerine, adım adım ilerleyen ve her aşaması denetim mekanizmalarıyla güvence altına alınan bir model üzerinde uzlaşı arıyor. Bu yaklaşımın temelinde ise karşılıklı güvensizliğin hâlâ güçlü biçimde varlığını koruması yatıyor.

Uzman isim, özellikle yaptırımların kaldırılması ve nükleer faaliyetlerin sınırlandırılması gibi kritik başlıklarda, eş zamanlı ve doğrulanabilir adımların belirleyici olacağını belirtti. Ahmediyan, “Taraflar sözle değil, sahadaki uygulamalarla birbirini test edecek” değerlendirmesinde bulundu.

Bu çerçevede varılan mutabakatın bir son değil, daha geniş kapsamlı ve uzun soluklu bir müzakere sürecinin başlangıcı olduğu ifade ediliyor. Sürecin kırılganlığına dikkat çeken Ahmediyan, herhangi bir aşamada yaşanabilecek ihlal ya da gecikmenin, müzakere masasını yeniden sarsabileceğini kaydetti.

Uzmanlara göre önümüzdeki haftalar, anlaşmanın gerçekten uygulanabilir olup olmadığını gösterecek. Karşılıklı adımların zamanında ve şeffaf biçimde atılması halinde süreç kalıcı bir çerçeveye oturabilir; aksi halde Washington-Tahran hattında gerilim yeniden yükselebilir. Bu nedenle bölgedeki aktörler, açıklamalardan çok sahadaki somut gelişmelere odaklanmış durumda.