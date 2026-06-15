Trump’ın Ateşkes Hamlesi Tel Aviv’i Karıştırdı: İsrail Siyasetinde Derin Çatlak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’dan gelen ateşkes açıklaması Tel Aviv’de siyasi dengeleri sarsmış görünüyor. ABD ile İran arasında varıldığı duyurulan anlaşma, İsrail siyasetinde uzun süredir görülmeyen ölçekte bir görüş ayrılığını gün yüzüne çıkardı. Özellikle güvenlik eksenli politikaları savunan bazı siyasetçiler, anlaşmanın İran’ın bölgedeki etkisini sınırlamaya yönelik somut bir mekanizma içermediğini ileri sürüyor.

Hükümet çevrelerinde temkinli bir sessizlik hâkimken, bazı muhalif isimler Washington’un bu adımını “aceleci bir diplomasi” olarak nitelendirdi. Eleştirilerde, anlaşmanın İsrail’in temel güvenlik kaygılarını yeterince dikkate almadığı ve Tahran’a stratejik manevra alanı bırakabileceği görüşü öne çıkıyor.

Öte yandan İsrail siyasetinde farklı bir kanat ise ateşkesin bölgesel gerilimi düşürme ihtimaline dikkat çekiyor. Bu görüşü savunanlar, uzun süreli bir çatışmanın hem İsrail hem de bölge için ağır sonuçlar doğurabileceğini belirterek diplomatik kanalların açık tutulması gerektiğini dile getiriyor.

Yaşanan bu görüş ayrılığı, İsrail’in ABD ile olan stratejik ilişkisinin nasıl şekilleneceği konusunda da yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Trump yönetiminin attığı adımın Tel Aviv’de tam bir mutabakat yaratmaması, önümüzdeki dönemde İsrail iç siyasetinde dış politika eksenli yeni tartışmaların kapısını aralayabilir. Gözler şimdi hem Washington’dan gelecek açıklamalara hem de İsrail hükümetinin bu anlaşmaya nasıl bir resmi tutum geliştireceğine çevrilmiş durumda.