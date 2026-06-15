Güney Lübnan’da Gerilim Tırmanıyor: Sınırdaki Yöneticilerden Anlaşmaya Sert Tepki

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Sabah saatlerinde güneydeki sınır hattına yakın bir bölgede seyir halindeki bir aracın hedef alınması, bölgede zaten kırılgan olan güvenlik ortamını yeniden sarsdı. Olayın ardından Lübnanlı yerel yetkililer, son aylarda evlerine dönmeye başlayan bazı yerleşimcilere geri dönmemeleri yönünde açık uyarıda bulundu. Güvenlik durumunun henüz istikrara kavuşmadığı ve yeni saldırı riskinin sürdüğü ifade edildi.

Sınır hattındaki belediye başkanları ve yerel yöneticiler ise gelişmeleri yalnızca güvenlik boyutuyla değil, siyasi arka planıyla da değerlendirdi. ABD ile İran arasında varılan son anlaşmanın sahadaki dengeyi belirsizleştirdiğini savunan bazı isimler, mutabakatın sınır güvenliğine dair somut güvenceler içermediğini ileri sürdü.

İsrail sınırına komşu yerleşimlerde yaşayanlar, aylardır süren karşılıklı saldırılar nedeniyle büyük ölçüde tahliye edilmişti. Son haftalarda kademeli dönüşler başlamış olsa da, yaşanan son olay bu sürecin askıya alınabileceği yorumlarına yol açtı.

Güvenlik kaynakları, saldırının niteliğine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtirken, bölgedeki askeri hareketlilik dikkat çekiyor. Diplomatik düzeyde sağlanan anlaşmanın sahadaki tansiyonu düşürüp düşürmeyeceği belirsizliğini korurken, sınır hattında yaşayan siviller için temkinli bekleyiş sürüyor.