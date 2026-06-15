Haaretz: Washington–Tahran Anlaşması İsrail Siyasetini Sarstı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazetede yayımlanan makaleye göre Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakat, İsrail siyasetinde uzun süredir görülmeyen ölçüde derin bir görüş ayrılığını ortaya çıkardı. Analizde, anlaşmanın özellikle İran’ın bölgesel etkisi ve güvenlik dengeleri açısından İsrail’de farklı siyasi çevreleri karşı karşıya getirdiği vurgulandı.

Koalisyon içinde bazı isimlerin ABD’nin attığı adımı açık biçimde eleştirdiği, hükümetin ise Washington ile ilişkileri zedelememek adına daha temkinli bir dil kullandığı ifade edildi. Muhalefet cephesinde ise anlaşmanın İsrail’in güvenlik stratejisini yeniden tartışmaya açtığı görüşü öne çıkıyor.

Haaretz’in değerlendirmesine göre anlaşma, yalnızca dış politika meselesi olarak değil, iç siyasette de ciddi bir baskı oluşturmuş durumda. Analizde, özellikle güvenlik kurumlarının sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin farklı yaklaşımlar sergilediği ve bu durumun siyasi tartışmayı daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Gazete ayrıca, Washington’un İran ile diplomatik bir zemine yönelmesinin Tel Aviv’deki karar alıcılar açısından yeni bir stratejik hesaplaşmayı beraberinde getirdiğine dikkat çekti. İsrail’de önümüzdeki günlerde hükümet içindeki görüş ayrılıklarının daha görünür hale gelebileceği ve anlaşmanın ülke siyasetinde uzun süre tartışılacağı ifade ediliyor.