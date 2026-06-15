Siyonist İsrail'de İran-ABD mutabakatı “tarihi yenilgi” olarak nitelendiriyor

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında varıldığı bildirilen mutabakatın ardından, Tel Aviv’deki siyasi ve güvenlik çevrelerinde derin bir stratejik rahatsızlık yaşandığı gözlemleniyor. El-Cezire’nin aktardığına göre, İsrail’in önde gelen gazete, web sitesi ve televizyon kanalları, mutabakatın boyutlarını analiz ederek, İsrail’in kendi yanılsamaları ile rejime dayatılan siyasi ve sahadaki gerçekler arasındaki derin uçurumu ortaya serdi.

“Washington Tamamen Tahran’ın Şartlarını Kabul Etti”

İsrailli askeri uzman ve gazeteci Barak Ravid, Kanal 12 televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında geçen telefon görüşmesinin perde arkasına ilişkin bilgiler aktardı. Ravid’in, adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir ABD’li yetkiliye dayandırdığı bilgilere göre, Trump Netanyahu’ya “Bu bir anlaşmadır ve mükemmel bir anlaşmadır. Bu savaşı bitirme zamanı geldi” ifadelerini kullandı. Aynı yetkilinin aktardığına göre, Netanyahu’nun bu görüşmede fazla söyleyecek sözü olmadığı, anlaşmayı durduracak gücü bulunmadığı ifade edildi.

Bir başka önde gelen İsrailli gazeteci Yaron Abraham da, üst düzey İsrailli yetkililere dayandırdığı açıklamalarında, mutabakatın “İsrail’in hayati güvenlik çıkarlarını tehdit ettiği” uyarısında bulunulduğunu kaydetti. Abraham’ın vurguladığına göre, Washington tamamen Tahran’ın taleplerine teslim olmuş durumda ve ABD’nin İran’a yönelik askeri tehdidi esasen ortadan kalkmış bulunuyor. Bu noktada, Netanyahu çevresindeki en büyük korkunun, Trump’ın kendilerine “Obama’nın yaptığının aynısını yapması” olduğu dile getirildi.

“İsrail Seyirciye Dönüştü, Etki Gücünü Kaybetti”

Haaretz gazetesinden İsrailli siyasi gazeteci Yonatan Lis ise, Tel Aviv’deki siyasi kademenin “inkâr ve mutlak diplomatik aciz” hali içinde olduğunu belirtti. Lis’e göre, İsrail stratejik bir ortaktan, kendi çıkarlarının yok oluşunu etkileme kabiliyeti olmaksızın izleyen bir “seyirciye” dönüşmüş durumda.

Bölge uzmanı İsrailli analist Tzvi Barel, mutabakat sürecinde Tahran’ın, ateşkesin “Lübnan dâhil tüm cephelerde” uygulanması şartını dayatarak İsrail’in sahadaki hareket özgürlüğünü ciddi şekilde sınırladığını açıkladı. Barel’in tespitine göre, İran’a karşı askeri seçeneğin ve tehdidinin geçerliliğini yitirdiği ve Tahran’ın zorlu koşulları kabul ettirme konusunda başarılı olduğu kaydediliyor. Ayrıca, ABD’nin ilk taleplerinin aksine, İran’ın nükleer programının Hürmüz Boğazı’nın açılmasına ve gemicilik yaptırımlarının kaldırılmasına kadar müzakere edilmeyeceği, balistik füze programının ise hiçbir aşamada tartışma konusu yapılmayacağı aktarılıyor.

“Tuhafların Zaferi Yok Oluyor”: Netanyahu ‘Kişisel Rehine’ Olarak Tanımlanıyor

Stratejik analist Ben Caspit, Maariv gazetesindeki sert analizinde mutabakatı “İsrail’in Trump karşısında utanç verici bir teslimiyet belgesi” olarak nitelendirdi. Caspit’in ifade ettiğine göre, Netanyahu “Trump’ın elinde kişisel bir rehine” haline gelmiş durumda ve İsrail’in iç güvenliğini kendi kişisel çıkarlarına kurban ediyor. Aynı analizde, İsrail’in “tam zafer” yanılsamalarının da eş zamanlı olarak yok olmakta olduğu vurgulandı.

“Caydırıcılık Tarihi Bir Yenilgiye Uğradı”

Eski İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Nagel, Trump’ın ekibini (Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Danışman Steve Witkoff ve damat Jared Kushner) sert bir dille eleştirerek, onların Trump’ı İran’ın nükleer kabiliyetini geliştirmesine izin veren “felaket bir yola” soktuklarını belirtti. Nagel’e göre, bu mutabakat 2015’teki Obama dönemi anlaşmasından bile çok daha kötü durumda.

Ünlü İsrailli askeri analist Avi Ashkenazi ise Maariv gazetesindeki değerlendirmesinde, iki yıldır farklı cephelerde baskı altında olan İsrail ordusunun, mutabakat karşısında şaşkına döndüğünü ve bunun İsrail’in caydırıcılığına “tarihi bir yenilgi” yaşattığına inandığını aktardı. Bir diğer askeri analist Ben Dror Yemini ise, Hamas’ın iki yıllık savaşa rağmen yenilmediğini, İran’ın 40 günlük bombalamalara rağmen yenilmediğini kabul ederek, bunun sonucunda “İran ekseninin tüm kollarının” bölgede güçleneceğini belirtti. Yemini’nin ifadesine göre, mutabakat Hizbullah ve Hamas’ın silahsızlandırılması fırsatını da ortadan kaldırmış durumda.

“7 Ekim’den Bu Yana Güvenlik Doktrini Tamamen Anlamsız”

Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi’nden kıdemli araştırmacı Dr. Michael Milstein, Yedioth Ahronoth gazetesindeki yazısında, İsrail’in İran’a karşı savaş sürecindeki ilk coşkusunun sona erdiğini ve Washington’un İsrail’in askeri hareketlerini sınırlamak için kesin kırmızı çizgiler çizdiğini açıkladı. Milstein’a göre, bölgedeki çatışmaların sona erme ihtimali, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana “daha fazla Arap toprağını işgal etme ve her zaman, her yerde güç kullanmaya devam etme” merkezli olarak inşa ettiği iç güvenlik anlayışının “tamamen bir yanılsama ve içi boş sloganlardan ibaret” olduğunu göstermiştir.

Sonuç olarak, İbrani basınında yapılan ortak değerlendirmeler, İran-ABD mutabakatının İsrail’in “tam zafer” propagandasının kesin bir çöküşünü ifade ettiği konusunda birleşiyor. İsrail’in uluslararası düzenlemelerin kendisine dışarıdan dikte edildiği, izole bir tarafa dönüştüğü ve artık “normal, bağımsız bir aktör” gibi davranamayacağı belirtiliyor. Bu analizlerde, İran’ın akıllı diplomasisinin İsrail’in askeri makinesini durdurmayı başardığı ve Washington’un kendi çıkarlarını ön planda tutarak İsrail’i caydırıcılığının çöküşü ile iç siyasi kriz patlaması arasında bir seçime terk etmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.