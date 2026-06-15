İran-ABD mutabakatı: İran neden galip ilan ediliyor, Siyonistler neden mutsuz?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin 15 Haziran’ı 16 Haziran’a bağlayan gece yarısı yaptığı açıklamayla, İran ile ABD arasında “İslamabad Mutabakatı” adı verilen nihai mutabakat metninin kesinleştiği duyuruldu. Açıklamanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın doğum gününe denk gelen bu saatlerde yapılması, gözlemciler tarafından “anlamlı bir zamanlama” olarak değerlendiriliyor.

1. Mutabakatın Hukuki ve Uygulamaya Yönelik Boyutları

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin bildirisi ile Dışişleri Bakanı Hukuki İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi’nin açıklamalarına göre, mutabakat metninin birkaç somut ve temel madde içerdiği belirtiliyor:

Acil ve kalıcı ateşkes: Son haftalarda en şiddetli çatışmaların yaşandığı Lübnan cephesi de dâhil olmak üzere tüm cephelerde askerî operasyonların derhal ve süresiz olarak durdurulduğu kaydedildi.

Deniz ablukasının kaldırılması: İran’a karşı uygulanan ve çeşitli kaynaklarca “gayriresmî kuşatma” olarak tanımlanan deniz ablukasının derhal ve tamamen kaldırılacağı ifade ediliyor. Bu maddenin doğrudan Hürmüz Boğazı ve küresel enerji akışıyla bağlantılı olduğu vurgulanıyor.

Resmî imza tarafsız topraklarda: Mutabakatın nihai metninin 19 Haziran Cuma günü İsviçre’de resmen imzalanacağı aktarıldı.

Sonraki müzakerelerin şarta bağlanması: İran’ın sonraki aşamada kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşmak için yapılacak müzakereleri, karşı tarafın yükümlülüklerini eksiksiz ve doğrulanabilir şekilde yerine getirmesine bağladığı belirtiliyor. Bu şartın, 2015’teki Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) alınan bir ders olduğu ve o dönemde doğrulama mekanizmasının bulunmamasının ABD’nin anlaşmadan tek taraflı çekilmesine zemin hazırladığı hatırlatılıyor.

2. Askerî Süreçten Müzakere Masasına: Stratejik Bir Yenilginin Öyküsü

Netanyahu’nun kumarı: Cepheleri ayırma projesi

Analistlerin aktardığına göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bu savaştaki en büyük kumarı, “cepheleri ayırma” olarak bilinen projeydi; yani Lübnan ve Hizbullah dosyasını İran dosyasından ayırarak önce birini etkisiz hale getirip ardından diğerine yönelmek. Bu stratejinin hatalı bir varsayıma dayandığı belirtiliyor: Hizbullah’ın İran desteği olmadan direnemeyeceği ve İran’ın Hizbullah olmadan elinin zayıf kalacağı düşüncesi.

Beyrut’un güney banliyölerine (Dahiye) yönelik şiddetli saldırıların, direnişin siyasi iradesini kırmayı hedeflediği ancak bu amaca ulaşılamadığı gibi, İsrail’e karşı uluslararası bir dayanışma dalgası yarattığı ve Washington üzerinde Tel Aviv’i kontrol altına alması için siyasi baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

Çok katmanlı caydırıcılık: Füze, deniz ve enerji

İran heyetinin başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın diplomatik dil ile sahadaki gerçekleri birleştiren bir mesajında, “Direnişin hiçbir parçasını tek başına ele geçiremezler” ifadesine yer verdiği aktarılıyor. Kalibaf’ın, Lübnanlı savaşçıların mücadeleleri ve İran’ın güçlü diplomasisinin Lübnan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü güvence altına alacağını ve İsrail rejiminin savaş çığırtkanlığına son vereceğini vurguladığı kaydedildi.

Askerî analistlerin değerlendirmesine göre, üç eşzamanlı kaldıraç Trump’ı müzakere masasına çekmiş durumda: (1) İran’ın füze ve insansız hava aracı gücü, (2) Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve ABD’nin bunu yeniden açamaması, (3) Direniş cephelerinin birbirine bağlılığı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi’nin, İran’ın ABD’ye güvenmediğini vurgulayarak, “İran İslam Cumhuriyeti’nin güveni karşı tarafa değil, kendi askerî kapasitesine, diplomasi gücüne ve ulusal birliğinedir” dediği belirtiliyor. Bu nedenle, ABD’nin yükümlülüklerini yerine getirmesini izlemek için özel mekanizmaların öngörüldüğü aktarıldı.

Garibabadi’nin ayrıca, ikinci aşama müzakerelerin 60 günlük görüşmelere girmesi halinde, İran’ın her türlü adımının karşı tarafın yükümlülüklerini yerine getirmesiyle orantılı ve eşzamanlı olacağı, herhangi bir eksiklik veya ihlal durumunda ise İran’ın misilleme adımlarını atacağını hatırlattığı kaydedildi.

Tahran’ın İradesi Amerikan-İsrail Eksenine Kabul Ettirildi

Garibabadi’nin, son dönemde İranlı askerî ve güvenlik yetkililerinin uyarılarının müzakere sürecine etkisine ilişkin değerlendirmesinde, “İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, İsrail rejiminin eylemlerine karşı kesin bir yanıt vermeye tamamen hazırdı ve bu askerî güç ile caydırıcı tehditler, mutabakat metninin sonuçlandırılması ve İran’ın pozisyonlarının karşı tarafça kabul edilmesi sürecinde etkili oldu” ifadelerine yer verildi.

İsrail Kabinesinden İtiraz Sesleri

Analistlerin gözlemine göre, Trump’ın cepheleri ayırma konusundaki başarısızlığı, şimdi İsrail kabinesinin farklı kesimlerinden itiraz seslerinin yükselmesine neden olmuş durumda. Aşırı sağcı bazı bakanların “Washington’un ihanetinden” söz ettiği aktarılıyor; bu durumun, Amerikan-İsrail koalisyonundaki çatlağın açık bir göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

3. Uluslararası Hukuk Açısından Dönüm Noktası: Saldırmazlık Taahhüdü ve Hürmüz Boğazı’nda Egemenlik

Bu mutabakatın, uluslararası hukuk açısından bir dönüm noktası olduğu belirtiliyor. Tarihte ilk kez, ABD’nin kendisinin “bir numaralı düşmanı” olarak tanımladığı bir ülkeye resmî bir saldırmazlık taahhüdü vermek zorunda kaldığı ifade ediliyor. Aynı ABD’nin, 2020 yılında Şehit Kasım Süleymani’yi suikastle hedef aldığı hatırlatılıyor.

Son haftalarda küresel ekonominin kör noktalarından biri haline gelen Hürmüz Boğazı krizinin, İran’ın üstünlüğünün tescillenmesiyle sona erdiği kaydediliyor. Fransa, İngiltere, Almanya’dan oluşan üçlü Avrupa grubu ile İtalya’nın telaş içinde “koşulsuz seyrüsefer özgürlüğü” çağrısı yapmalarının, gerçeğin kabullenilmesinin acı bir işareti olduğu değerlendiriliyor: Batı’nın, İran’ın bu hayati su yolu üzerindeki yönetimini jeopolitik bir gerçeklik olarak kabul ettiği belirtiliyor.

Avrupa’nın ayrıca, “nükleer adımlar” karşılığında yaptırımların bir kısmını kaldırmaktan söz ederek itibarını kurtarmaya çalıştığı ifade ediliyor. Savaş öncesinde masada olmayan bu tavizin, “maksimum baskı” politikasının yalnızca İran’ı teslim etmediğini, aynı zamanda bu politikanın devamının maliyetini Batı için daha da artırdığını gösterdiği aktarılıyor.

4. Yansımalar: Tel Aviv’de Öfke, Güney Lübnan’da Sevgi

Mutabakatın ardından oluşan psikolojik ve medya ortamının, güç dengesini net biçimde yansıttığı gözlemleniyor:

Güney Lübnan’da (Nebatiye ve Sur): Yerinden edilenlerin evlerine derhal dönüşü sağlanırken, sokaklarda direnişin zaferini kutlayan sevinç gösterileri düzenlendiği aktarılıyor.

İsrail medyasında: İbranice Kanal 14’ün anlaşmayı “büyük bir stratejik felaket” olarak tanımladığı kaydedildi. Sosyal medya kullanıcılarının ise bu olayı “İsrail tarihinde resmen kaybettiğimiz ilk savaş” olarak adlandırdığı belirtiliyor.

Washington siyasi çevreleri: Cumhuriyetçilerin bir kısmının “zayıf bir anlaşma” eleştirisi yaptığı, Demokratların ise sessiz kaldığı gözlemleniyor.

Küresel piyasalar: Brent petrol fiyatlarının anında yüzde 4’ün üzerinde düşerek 83,96 dolara, ABD petrolünün ise 80,25 dolara gerilediği; bunun enerji piyasalarından “savaş balonunun” boşaltılması olarak yorumlandığı kaydediliyor.

Moskova ve Pekin: Her iki başkentin de mutabakatı memnuniyetle karşıladığı ve ABD’yi müzakere masasına çeken çok taraflı diplomasiyi bir model olarak selamladığı aktarılıyor.

Sembolik bir incelik: Diplomatik kaynakların aktardığına göre, İranlı diplomatların müzakereleri bilinçli olarak gece yarısından sonraya uzatmaları, Trump’ın bu anlaşmayı “doğum günü hediyesi” olarak propaganda amaçlı kullanmasını engellemiş durumda. New York Times gazetesinin bu davranışı “Trump’ı sembolik bir başarıdan mahrum bırakmak” olarak tanımladığı belirtiliyor. Bu küçük ayrıntının, İran müzakere heyetinin taktiksel olgunluğunun göstergesi olduğu değerlendiriliyor.

5. Tarihin Doğru Tarafında Durmak

Tarihsel bir perspektiften bakıldığında, günümüz İran’ı ile geçmiş dönemler arasındaki temel farkın ortaya çıktığı ifade ediliyor. Kaçar döneminde her yabancı işgalin toprak kaybına veya Paris Antlaşması (Herat’ın ayrılması) ve Türkmençay (Kafkasya’nın ayrılması) gibi utanç verici anlaşmaların imzalanmasına yol açtığı hatırlatılıyor. Oysa 2026 yılında, dünyanın en büyük maddi güçlerinin oluşturduğu koalisyonun, ağır kayıplar vermesine ve İran İnkılabı Lideri ile bazı komutanlarını şehit etmesine rağmen, bu ülkenin bir karış toprağını dahi ele geçiremediği kaydediliyor.

Bu savaşın bilançosu olarak birkaç stratejik denklemin tesis edildiği belirtiliyor:

Füze caydırıcılığının, diplomatik anlaşmalar değil, ulusal güvenliğin ana garantörü olduğu kanıtlanmıştır. Direniş cephelerinin birbirine bağlılığı, Tahran’ın diplomatik manevra kabiliyetine katkıda bulunmuştur. Hürmüz Boğazı’nın kontrolü, Avrupa’yı bile esnekliğe zorlayan bir ekonomik kaldıraç haline gelmiştir. Netanyahu’nun, İran’ın tecridi ve direniş altyapısının yok edilmesi üzerine inşa edilen “Yeni Ortadoğu” doktrininin çöküşü gerçekleşmiştir.

“İslamabad Mutabakatı”nın, kâğıt üzerindeki mürekkebe değil, İran’ın füze caydırıcılığına, jeopolitik konumuna ve halkının gücüne dayanarak güvence altına alındığı ifade ediliyor. Ateşle başlayan savaşın, Tahran’ın otoritesinin tescillenmesiyle son istasyonuna ulaştığı değerlendiriliyor.