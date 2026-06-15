Sızan Taslak Ortaya Çıkardı: Ateşkes ve Yaptırımlar Masada, Füze Programı Dışarıda

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası diplomatik çevrelerde dolaşıma giren taslak metin, ABD ile İran arasında yürütülen görüşmelerin temel parametrelerini ortaya koydu. Belgeye göre taraflar, ilk aşamada askeri gerilimin düşürülmesini hedefleyen bir ateşkes mekanizması üzerinde uzlaşmayı amaçlıyor. Bu çerçevede özellikle Basra Körfezi ve çevresindeki deniz trafiğini etkileyen uygulamaların gözden geçirilmesi ve deniz ablukasının kademeli biçimde kaldırılması gündemde.

Taslakta dikkat çeken bir diğer başlık ise yaptırımların geleceği. Metinde, belirli ekonomik yaptırımların aşamalı olarak kaldırılmasını öngören bir müzakere sürecine işaret ediliyor. Bu adımın, taraflar arasında güven artırıcı bir mekanizma olarak tasarlandığı değerlendiriliyor.

Ancak belgede İran’ın balistik füze programının görüşmelerin dışında tutulduğu görülüyor. Diplomatik kaynaklar, bu konunun müzakerelere dahil edilmesinin süreci kilitleme riski taşıdığı gerekçesiyle şimdilik gündemden çıkarıldığını belirtiyor. Bu yaklaşımın, tarafların daha sınırlı fakat uygulanabilir başlıklarda ilerleme sağlamayı hedeflediğini gösterdiği yorumları yapılıyor.

Taslak metnin resmi niteliği bulunmasa da, müzakere sürecine yakın kaynaklar belgenin görüşmelerde tartışılan çerçeveyi büyük ölçüde yansıttığını ifade ediyor. Önümüzdeki günlerde tarafların hangi başlıklarda somut adım atacağı ve anlaşmanın nihai metninin nasıl şekilleneceği merak konusu. Diplomatik kulislerde ise şimdiden, sürecin hassas dengeler üzerinde ilerlediği ve her başlığın uzun pazarlıklar gerektireceği konuşuluyor.