İran: Mutabakat, halkımızın ABD ve İsrail'e karşı direnişinin ürünüdür

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, bugün düzenlediği haftalık basın toplantısında, son günlerde yaşanan kritik gelişmelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Muharrem Vurgusu ve Direniş Geleneği

Bekai, konuşmasına Muharrem ayına atıfta bulunarak başladı. Sözcü’nün ifadesine göre, bu ay İranlılar için her zaman zulme karşı direnişin ve onurlu duruşun sembolü olagelmiştir. Bekai, İmam Hüseyin’in “Eğer dininiz yoksa özgür olun” hadisine atıfla, “Özgürlükten yoksun oluşu” İsrail rejimi ve ABD’nin davranışlarında açıkça gördüklerini kaydetti.

“Dünya Toplumu Sınavdan Başarıyla Çıkamadı”

Sözcü, geçtiğimiz yıl İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılar düzenlendiğini hatırlatarak, dünya toplumunun bu sınavdan başarıyla çıkamadığını ifade etti. Bekai’nin aktardığına göre, bu saldırgan savaş sırasında çok sayıda üst düzey komutan ve çok sayıda İranlı sivil vatandaş kaybedildi.

Son 24 Saatin En Önemli Gelişmesi: Mutabakat

Bekai, son 24 saatte önemli gelişmeler yaşandığını belirterek, İran ile ABD arasındaki mutabakat metninin nihai hale gelmesi ve Lübnan dâhil tüm cephelerde savaşın sona ermesinin, İran milletinin iki şerir aktör olan ABD ve Siyonist rejime karşı gösterdiği direnişin bir ürünü olduğunu vurguladı.

Lübnan’da Savaşın Sona Ermesi Mutabakatın Ayrılmaz Parçası

Sözcü, İsrail’in İran-ABD mutabakatına rağmen Lübnan’a yönelik saldırısı ve buna karşı İran’ın olası tepkisine ilişkin soru üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Bekai, mutabakat çabalarının yoğunlaştığı sırada Siyonist rejimin Lübnan’da cinayetler işlediğine şahit olunduğunu belirterek, şehit Hizbullah komutanının ailesine ve Lübnan halkına başsağlığı diledi. Sözcü’nün kaydettiğine göre, dün öğleden sonra Lübnan’da gerçekleştirilen terör eyleminin, daha sonra İran ve direniş cephesinin azami çıkarlarının sağlanması için bir fırsata dönüştüğü görülecektir. Bekai, İran’ın Siyonist rejimin, Tahran’ın İran ve Lübnan’ın yüksek çıkarlarını sağlamaya yönelik odaklanmasını bozmasına izin vermediğini ve bu cürmün, direniş cephesini Siyonist rejim karşısında daha da birleştirdiğini ifade etti.

Bekai, Lübnan’da savaşın sona ermesinin, savaşı sona erdiren mutabakatın ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı. Bu mutabakat metninde üç kez “Lübnan” kelimesinin geçtiği ve bunun, ateşkesin kapsamını açıkça belirlediği aktarıldı.

Bölge Ülkelerine Ziyaret ve Hamedan Olayı

Sözcü, Cenevre ziyareti öncesinde Katar da dâhil olmak üzere bazı bölge ülkelerine ziyaretlerin gündemde olduğunu açıkladı.

Hamedan ziyareti sırasında yaşananlara ilişkin ise Bekai, Şehit Şadmani ailesinin daveti üzerine gittiğini, alimler ve üniversite hocalarıyla görüştüğünü, anma töreninde kısa bir konuşma yaptığını belirtti. Sözcü, kendisiyle ilgili bazı iddiaların “büyütme” olduğunu ifade ederek, halkın içinde bulunmanın, onların görüşlerini dinlemenin bir görev olduğunu, şikâyet ve lütufların kendileri için saygıdeğer olduğunu kaydetti.

ABD ve İsrail’in Yasal Takibi ve Kan Davası

Bekai, ABD ve İsrail’in eylemlerinin hukuki takibine ve Lider’in kan davasına ilişkin soruya yanıt olarak, şehitlerin kan davasının sürekli bir mesele olduğunu ve İran milletine yapılan büyük cürmün asla affedilmeyeceğini vurguladı. Bu talebin kalıcı olacağı ve cinayetleri belgeleme ve millete karşı işlenen suçları ifşa etme araçlarının kullanılacağı belirtildi.

Mutabakat Metnine İlişkin İç Kaygılar

Metnin içeriğine ve sürecin işleyişine yönelik iç kaygılara ilişkin Bekai, diplomatik aygıtın halkın desteğine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ulusal uyumun her sürecin ilerlemesinde temel rol oynadığı kaydedildi. Karar alma sürecinin oldukça net olduğu, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin rolünün belirgin olduğu ve tüm devlet kurumlarının yasaya göre üzerlerine düşeni en iyi şekilde yaptıkları aktarıldı. Sözcü, ağır müzakere sorumluluğunu üstlenen Kalibaf’a, gösterdiği çabalar nedeniyle Arakçi’ye ve Cumhurbaşkanı’na teşekkür edildiğini ifade etti.

ABD, Dondurulmuş Varlıkların Serbest Bırakılması ve Hasarların Yeniden İnşası Taahhüdünde Bulundu

Ekonomik konulara ilişkin Bekai, İran’ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması ve savaş hasarlarının tazmini konularının iki önemli başlık olduğunu belirtti.

Sözcü’nün aktardığına göre, Amerikan tarafı her iki konuda da adım atmayı taahhüt etmiş durumda. İran’ın varlıklarına erişimin bir hak olduğu ve bu konuda gerekli tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Tazminat talebinin İran halkının en doğal haklarından biri olduğu vurgulandı. Yaptırımlar konusunun ise daimi gündem maddelerinden biri olduğu, bu mutabakat metnine göre Amerikan tarafının tüm yaptırımları ve Güvenlik Konseyi yaptırımlarını kaldırmakla yükümlü olduğu; petrol türevleri ve petrol satışı konularında İran’ın engelsiz bir şekilde faaliyet gösterebilmesi gerektiği kaydedildi.

“Amerika’nın Güveni Kazanmak İçin Uzun Bir Yolu Var”

Sözcü, ABD ile yeni bir ilişkiye girme ihtimaline ilişkin soruyu yanıtlarken, yaklaşık 100 gün süren zorlu sürecin ardından savaşı sonlandıran mutabakata varıldığını hatırlattı. Bununla birlikte, İranlıların ABD’ye karşı duyduğu kötü niyetin derin olduğunu ve iki ülke arasında köklü bir güvensizlik bulunduğunu ifade etti. Bekai’nin değerlendirmesine göre, ABD’nin güveni yeniden tesis etmek için “uzun bir yolu” bulunuyor ve bu mutabakat yalnızca gerilimi azaltma yönünde atılmış bir adım olarak görülüyor.

Netanyahu-Trump İhtilafı: Bizim İçin Önemli Olan ABD’nin Taahhüdüdür

Bekai, Netanyahu ile Trump arasındaki ihtilafa ilişkin olarak, Siyonist rejimin bölgede barış ve huzur istemediğini herkesin anlayabileceğini söyledi. Rejimin geçmişinin, barışa yönelik her türlü adımı sabote ettiğini gösterdiği aktarıldı. Sözcü, İran için önemli olanın ABD’nin taahhüdü olduğunu vurgulayarak, İran halkının, Siyonist rejimin ABD ile koordinasyon olmaksızın herhangi bir eylemde bulunmasını kabul etmeyeceğini kaydetti.

Nükleer Ayrıntılar Mutabakat Metninde Yer Almıyor

Trump’ın “nükleer kalıntıların toplanması” yönündeki açıklamalarına ilişkin Bekai, ABD’nin daha önce bu konuya girdiğinde sonucunu gördüğünü hatırlattı. Mutabakat metninde nükleer ayrıntılarla ilgili herhangi bir madde bulunmadığı, bunun yerine mutabakattan sonraki 60 günlük süre içinde bu konuların görüşüleceğinin genel olarak kararlaştırıldığı ifade edildi. Sözcü, zenginleştirme ve zenginleştirilmiş uranyum stokları konusunda İran’ın pozisyonunun açık olduğunu ancak bunun için beklenmesi gerektiğini söyledi.

“Rejime de ABD’ye de Güvenmiyoruz”

Bekai, ABD’nin İsrail’in Lübnan’a saldırmaması yönündeki taahhüdüne ilişkin garantiler sorulduğunda, İran’ın ne rejime ne de ABD’ye güven duymadığını açıkça ifade etti. Sözcü’nün belirttiğine göre, İran’ın kendi araçları bulunuyor ve taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda İran’ın karşılıklı adımları gündeme gelecek.

İsviçre’de İmza Tercihi ve Futbol Takımının Güvenliği

Mutabakatın İsviçre’de imzalanacak olmasına ilişkin Bekai, Pakistan, Katar ve Umman’a teşekkür ederek, tüm paydaşların ortak görüşünün imzanın İsviçre’de gerçekleşmesi yönünde olduğunu aktardı.

ABD’deki bazı futbol takımlarına yönelik güvenlik olaylarına ilişkin ise Sözcü, İran milli takımı kampının Meksika’da olduğunu ve Meksikalı yetkililerin ev sahipliğinden memnuniyet duyulduğunu belirtti.

Şehit Liderin Cenaze Töreni için Hazırlıklar

Şehit Liderin cenaze törenine ilişkin Bekai, bu olayın tarihi bir an olacağını ve Dışişleri Bakanlığı’nda misafir kabulü ve medya grupları için özel bir komite oluşturulduğunu açıkladı.

Irakçi’nin Sözü: “Müzakere Savaşa Neden Olmadı, Direnç Savaşa Neden Oldu”

Irakçi’nin bu sözüne açıklık getiren Bekai, bunun anlamının, ABD’nin müzakere masasını tahrip etmesinin nedeninin, İranlı diplomatların ABD’nin aşırı taleplerine boyun eğmemesi olduğunu ifade etti.

BM Genel Sekreteri’nin Dahiye Tepkisi

Sözcü, BM Genel Sekreteri’nin İsrail’in Dahiye saldırısına tepkisini “önemli” ancak “darbe” kelimesinin kullanımını “çok anlamlı bulmadığını” kaydetti.

Hürmüz Boğazı: “Harç değil, hizmet bedeli alacağız”

Bekai, İslamabad Mutabakatı’nda atıfta bulunulan Hürmüz Boğazı’nın durumuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Boğaz’ın İran için çok önemli olduğu ve ulusal çıkarları korumak için son günlerde alınan tedbirlerin önemli olduğu vurgulandı. İran’ın Umman ile iş birliği içinde gemilerin Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişini sağlamak için tedbirler alacağı ifade edildi. Sözcü’nün belirttiğine göre, İran harç almayı hedeflemiyor ancak sağlayacağı güvenlik ve çevre gibi hizmetlerin karşılığında gerekli maliyetleri tasarlayıp alacak.

ABD’nin İddia Edilen Yardımları: “Bize hayırdan umut yok”

Bekai, ABD’nin İran halkına yönelik iddia edilen yardımlarını eleştirerek, yaptırımlar ve deniz ablukasının ABD’nin İran halkına yaptığı “yardımlar” olduğunu söyledi. Hamedan ziyaretinde bebek maması ve ilaç depolarının hedef alındığını gördüğünü aktaran Sözcü, “Bize hayırdan umut yok” ifadesini kullandı.

New York Times Raporu: “İran’ın Güçlenmesi Asya ve Tüm Dünyanın Yararınadır”

New York Times’ın ABD’nin İran ile mutabakattan bölgesel çıkar sağladığı yönündeki haberini değerlendiren Bekai, son üç ayda yaşananın İran milletinin güçlenmesi olduğunu ve bunun İran, Asya ve tüm dünyanın yararına olduğunu söyledi. İran’ın gücünün gösterildiği ve saldırganlığın İran’ı zayıflatacağına, aksine milletin yeteneklerini ortaya çıkardığı ifade edildi.

Ajans Genel Direktörü Grossi’nin Performansından Memnuniyet Yok

Sözcü, Ajans Genel Direktörü Grossi’nin performansından kesinlikle memnun olmadıklarını belirtti. Yakın zamanda Yönetim Kurulu’nun, İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıları ve son bir yıldaki gelişmeleri dikkate almayan bir karar aldığı hatırlatıldı. Bu yaklaşımın yardımcı olmadığı vurgulandı. İran’ın NPT üyesi olduğu, ancak yaşanan eşsiz olaylar nedeniyle Ajans’ın davranışlarını düzeltmesi gerektiği, aksi halde İran’ın nükleer dosyasında yapıcı bir rol oynamasının zor olacağı kaydedildi.