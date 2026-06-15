Tahran’dan Kritik Duyuru: ABD ile Mutabakat Tamamlandı, Bölgedeki Operasyonlar Durdurulacak

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran’dan yapılan resmi açıklamada, uzun süredir devam eden gerilimin ardından diplomatik sürecin somut bir aşamaya ulaştığı bildirildi. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi, ABD ile varılan mutabakatın bölgesel gerilimi azaltmayı ve sahadaki çatışma riskini ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirtti.

Açıklamada, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bölgedeki tüm cephelerde askeri faaliyetlerin durdurulacağı ifade edildi. Bu kapsamda özellikle Lübnan cephesindeki operasyonların sona erdirilmesi ve bölgede çatışma riskinin azaltılması hedefleniyor.

Mutabakatın bir diğer önemli maddesi ise deniz ablukasının kaldırılması. Yetkililer, söz konusu adımın hem ticari deniz trafiğinin yeniden normalleşmesini sağlayacağını hem de bölgesel ekonomik hareketliliği doğrudan etkileyeceğini vurguladı. Deniz yollarındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla enerji ve ticaret akışının yeniden istikrara kavuşması bekleniyor.

İranlı yetkililer, anlaşmanın yalnızca askeri faaliyetlerin durdurulmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda diplomatik sürecin devamını sağlayacak bir çerçeve sunduğunu ifade etti. Buna göre taraflar, gerilimin yeniden tırmanmasını önleyecek mekanizmaların kurulması konusunda da temaslarını sürdürecek.

Bölge başkentlerinde yakından takip edilen mutabakatın sahada nasıl uygulanacağı ve tarafların yükümlülüklerini ne ölçüde yerine getireceği ise önümüzdeki günlerde netleşecek. Diplomatik çevrelerde, anlaşmanın Orta Doğu’daki güç dengeleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği değerlendirmesi yapılıyor.