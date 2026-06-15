El-Musevi’den Beyrut’a Sert Çıkış: “Sessizlik, İktidarın İtibarını Tüketti”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Parlamentoda düzenlediği basın toplantısında konuşan el-Musevi, Dahiye’ye yönelik son saldırının ülkenin egemenliğine açık bir ihlal olduğunu söyledi. Uluslararası düzeyde gelen kınama mesajlarına dikkat çeken el-Musevi, Lübnan hükümetinin yeterli tepki göstermediğini savundu.

“Başkentimizin bir parçası hedef alınıyor, ancak hükümetten net ve güçlü bir duruş göremiyoruz” diyen el-Musevi, yürütmenin sessizliğinin yalnızca siyasi değil, ahlaki bir sorumluluk sorunu olduğunu ileri sürdü. Açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin saldırıyı kınadığını hatırlatarak, “Dışarıdan ses yükselirken içeride suskunluk hâkim” ifadelerini kullandı.

Hükümet kanadından ise doğrudan bir yanıt gelmedi. Ancak diplomatik kaynaklar, Beyrut’un gerilimi tırmandırmamak adına temkinli bir dil tercih ettiğini belirtiyor. Siyasi kulislerde ise el-Musevi’nin çıkışının, ülkede zaten kırılgan olan siyasi dengeleri daha da zorlayabileceği yorumları yapılıyor.

Dahiye’ye yönelik saldırı, başkentte güvenlik endişelerini artırırken, farklı siyasi bloklar arasında yeni bir tartışma başlatmış görünüyor. Önümüzdeki günlerde hükümetin nasıl bir tutum alacağı ve Meclis’te bu konuda bir girişim olup olmayacağı merak ediliyor.