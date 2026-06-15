Batı Medyası: Ateşkes Savaşı Durdurdu, Ancak Taraflara Sadece 60 Günlük Nefes Aldırdı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Uluslararası basında yer alan değerlendirmeler, Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakatın daha çok “zaman kazandıran” bir düzenleme niteliği taşıdığına işaret ediyor. Anlaşmanın sahadaki askeri gerilimi geçici olarak durdurduğu belirtilirken, iki ülke arasındaki en tartışmalı konuların ise henüz çözüme kavuşmadığı ifade ediliyor.

Batı medyasındaki analizlere göre İran’ın nükleer programı, ABD’nin uyguladığı ekonomik yaptırımlar ve Tahran’ın bölgedeki müttefikleriyle ilişkileri gibi başlıklar, müzakere sürecinin en zorlu dosyaları olmaya devam ediyor. Mevcut mutabakatın bu konuları doğrudan çözmek yerine, taraflara yeni bir diplomatik takvim oluşturduğu değerlendiriliyor.

Anlaşma kapsamında belirlenen 60 günlük sürenin, daha kapsamlı bir düzenleme için kritik bir pencere oluşturabileceği belirtiliyor. Ancak diplomatik çevreler, bu sürenin aynı zamanda yeni gerilimlerin ortaya çıkabileceği hassas bir dönem olabileceği konusunda uyarıyor.

Bazı yorumculara göre mutabakat, tarafların doğrudan çatışmadan kaçınma konusunda asgari bir uzlaşmaya vardığını gösteriyor. Buna karşın uzun vadeli bir çözüm için nükleer faaliyetler ve yaptırımlar gibi temel meselelerde somut ilerleme sağlanması gerektiği vurgulanıyor.

Önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelerin, anlaşmanın geçici bir ateşkes mi yoksa daha geniş kapsamlı bir diplomatik sürecin başlangıcı mı olduğunu ortaya koyması bekleniyor. Diplomatik kulislerde ise herkesin gözü, bu 60 günlük sürenin nasıl değerlendirileceğinde.