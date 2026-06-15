Lapid’den Netanyahu’ya Sert Sözler: “İran Savaşı İsrail Tarihinin En Büyük Başarısızlıklarından Biri”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tel Aviv’de basın mensuplarına konuşan Lapid, İran’la yaşanan son gerilimin ardından ortaya çıkan tabloyu “stratejik bir yenilgi” olarak değerlendirdi. Hükümetin hem askeri hem de diplomatik alanda yanlış hesaplar yaptığını öne süren Lapid, Netanyahu yönetiminin ülkeyi sonuçları iyi hesaplanmamış bir sürecin içine sürüklediğini iddia etti.

“İsrail tarihinde bu ölçekte bir başarısızlık yaşanmadı” diyen Lapid, hükümetin savaşın hedeflerini net biçimde tanımlayamadığını ve sonuçta hem uluslararası alanda hem de sahada beklenen kazanımların elde edilemediğini söyledi. Lapid’e göre mevcut tablo, İsrail’in güvenlik stratejisinin yeniden tartışılmasını zorunlu kılıyor.

Muhalefet lideri, hükümetin kriz yönetiminde de ciddi zafiyet gösterdiğini ileri sürerek, karar alma süreçlerinde şeffaflık eksikliği bulunduğunu savundu. Lapid ayrıca İsrail toplumunun uzun süredir devam eden güvenlik gerilimi nedeniyle ağır bir siyasi ve ekonomik yük altında kaldığını dile getirdi.

Lapid’in açıklamaları, İsrail’de zaten yoğun olan siyasi tartışmaları daha da alevlendirdi. Hükümet kanadından ise muhalefetin eleştirilerine doğrudan bir yanıt gelmezken, bazı koalisyon üyeleri Lapid’in sözlerini “siyasi fırsatçılık” olarak nitelendirdi.

İsrail’de güvenlik politikaları ve İran dosyası üzerindeki tartışmaların önümüzdeki günlerde siyasi gündemin en sıcak başlıklarından biri olmaya devam etmesi bekleniyor.