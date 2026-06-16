  1. Ana Sayfa
  2. Haber Servisi
  3. Dünya

Eski İsrail Başbakanı Lapid: Netanyahu savaşı kaybetti

16 Haziran 2026 - 16:54
News ID: 1828005
Eski İsrail Başbakanı Lapid: Netanyahu savaşı kaybetti

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet partisi "Gelecek Var" lideri Yair Lapid, ABD ile İran arasında varılan mutabakatı eleştirerek, Netanyahu’nun "savaşı kaybettiğini" söyledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Başkent Tel Aviv'de partisinin haftalık meclis grup toplantısı öncesinde gazetecilere açıklama yapan Lapid, Washington ile Tahran arasında sağlanan mutabakata tepki gösterdi.

Lapid, "Netanyahu savaşı kaybetti. İran cephesinde Netanyahu’nun diplomatik başarısızlığı kadar mutlak bir başarısızlık tarihte asla ve asla görülmemiştir. Netanyahu’nun artık bu işi kıvıramadığı gerçeğini kabul etme vaktimiz geldi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Netanyahu'ya açıkça ve herkesin gözü önünde "Senin patronun benim ve sana ne söylenirse onu yapacaksın." dediğini hatırlatan Lapid, bu durumun son derece rahatsız edici olduğunu belirtti.

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
captcha