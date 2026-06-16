Trump’tan Netanyahu’ya Lübnan Uyarısı: “Sorumlu Davranın”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da hareketli saatler yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Lübnan’a yönelik gerçekleştirdiği operasyonların bölgedeki geniş çaplı diplomatik çabaları gölgelememesi gerektiğini belirtti. Trump, doğrudan Başbakan Netanyahu’ya seslenerek, İsrail’in askeri adımlarında “daha sorumlu” bir çizgi izlemesi gerektiğini vurguladı.

Beyaz Saray kaynaklarından sızan bilgilere göre Trump, bölgedeki ateşin daha fazla yayılmasının ABD’nin stratejik öncelikleriyle çeliştiğini düşünüyor. Özellikle İran ile yürütülen hassas müzakere süreçlerinin devam ettiği bir dönemde, Beyrut ve çevresindeki askeri tırmanışın kontrol dışına çıkmasından endişe duyuluyor.

Trump’ın açıklamasındaki en dikkat çekici nokta ise Suriye ile ilgili olan kısımdı. Lübnan cephesindeki gerilimin düşürülmesi noktasında Şam yönetiminin bir tür “arabulucu” ya da “denge unsuru” olarak devreye girebileceğini ima eden Trump, Suriye’nin bu süreçte bir rol üstlenebileceğini dile getirdi. Bu çıkış, Washington’un bölge politikalarında daha önce pek alışılagelmemiş, çok katmanlı bir diplomasi trafiği yürütebileceği şeklinde yorumlandı.

İsrail tarafının bu “sorumluluk” çağrısına ve Suriye denklemine nasıl bir karşılık vereceği ise merak konusu. Netanyahu hükümetinin son dönemdeki sert tutumu ile Trump’ın “önce diplomatik çözüm” odaklı baskısı arasındaki denge, önümüzdeki günlerde Ortadoğu’daki askeri hareketliliğin kaderini tayin edecek gibi görünüyor.