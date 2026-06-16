Katar’dan Hızlı Hamle: Hürmüz Rahatlayınca LNG Sevkiyatı Yeniden Yükseliyor

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Katar, bölgenin en kritik deniz hattı olan Hürmüz Boğazı’ndaki risklerin azalmasıyla birlikte enerji ihracatında yeniden hızlanıyor. Doha yönetimi, son haftalarda sağlanan güvenlik düzenlemeleri sayesinde LNG sevkiyatının normale dönüş sürecine girdiğini duyurdu.

Enerji Bakanlığı yetkilileri, mevcut koşulların iyileşmesinin ardından ihracat kapasitesinin kademeli şekilde artırılacağını, hedefin iki ay içinde yüzde 80 seviyesine ulaşmak olduğunu belirtti. Yetkililer, liman operasyonlarının ve tanker trafiğinin birkaç hafta öncesine kıyasla daha düzenli işlemeye başladığını, bunun da ihracat planlamasını hızlandırdığını ifade etti.

Katar’ın LNG filosu, güvenlik endişeleri nedeniyle son dönemde temkinli bir programla çalışıyordu. Boğazdaki gerginliğin hafiflemesiyle birlikte, bekleyen sevkiyatların yeniden devreye alınacağı ve Asya ile Avrupa hattındaki teslimatların daha öngörülebilir bir takvime oturacağı belirtiliyor.

Doha yönetimi, bu adımın yalnızca kısa vadeli bir toparlanma değil, aynı zamanda küresel enerji pazarında güç kaybetmeden konumunu koruma çabası olduğunu vurguluyor. LNG piyasasında yaşanan dalgalanmaların ardından Katar’ın hızlı şekilde kapasite artışına yönelmesi, küresel tedarik zincirindeki belirsizliklerin azalmasına yönelik önemli bir sinyal olarak görülüyor.