Trump-G7 gerilimi: Aylarca hakaret etti, şimdi toplantı zamanı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: G7 zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın, örgütün büyük bölümünü oluşturan müttefik liderlerle ilişkilerinin yeniden gerildiği kaydediliyor. Bu gerilimin temelinde, Trump’ın eski hırslarını canlandırarak bir dönem saygı duyduğu isimlere yönelik yeni tartışmalar başlatmasının yer aldığı ifade ediliyor. Son dönemdeki öfke patlamalarının ise özellikle liderlerin, ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşa katılma çağrılarına olumsuz yanıt vermesinden beslendiği vurgulanıyor. Trump’ın hafta sonu Tahran ile bir anlaşma yapıldığını duyurmasının ardından bu konunun zirvede ana gündem maddesi haline geldiği aktarılıyor.

En uzun süreli ve en karmaşık ilişki olarak tanımlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile olan bağa dikkat çekiliyor. İki lider arasında bir gün karşılıklı saygı gösterisi sunulurken, ertesi gün Macron’un evliliğine yönelik incitici ifadelerin kullanılabildiği belirtiliyor. Yıllarca Trump ile başa çıkma yeteneğiyle gurur duyan Macron’un, son zamanlarda Amerikalı mevkidaşına karşı daha bıkkın ve yorgun bir tavır sergilemeye başladığı gözlemleniyor.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile ilişkilerin ise geçen yıl selefi Justin Trudeau’nun acı dolu dönemine kıyasla iyi başladığı hatırlatılıyor. Ancak ticaret konusundaki anlaşmazlıklar ve Carney’nin Davos’taki sert çıkışının ardından Trump’ın tavrının değiştiği kaydediliyor. Trump’ın, Kanada’yı ABD’nin 51. eyaleti yapma tehdidine atıfta bulunarak lideri “Vali Carney” olarak anmaya başlaması, diplomatik çevrelerde rahatsızlıkla karşılanıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın, Trump ile bağ kurmak için Avrupalı liderler arasında en fazla zamanı harcayan isim olduğu ifade ediliyor. Geçen yılın büyük bölümünde bu çabanın işe yaradığı görülse de, Starmer’ın İran savaşını destekleme konusundaki isteksizliğinin ilişkinin bozulmasına neden olduğu dile getiriliyor. Trump’ın artık Starmer’ı “bir Winston Churchill değil” sözleriyle küçümsemesi, Londra-Washington hattındaki soğumayı özetleyen anekdotlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaşanan süreçte ise başlangıçta olumlu bir jestin öne çıktığı aktarılıyor. Merz’in Beyaz Saray’a Trump’ın Almanya doğumlu büyükbabasının doğum belgesini getirerek iyi bir ilk izlenim bıraktığı hatırlatılıyor. Ancak Merz’in İran savaşını sorgulaması ve ABD’nin “İran yönetimi tarafından aşağılandığını” söylemesinin ardından bu olumlu havanın darbe aldığı kaydediliyor.

Avrupa’da Trump ile ideolojik olarak en yakın çizgide duran İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin bile öfkeden kaçamadığı gözlemleniyor. Meloni’nin İran’la savaşa katılmayı reddetmesinin ardından Trump’ın hayal kırıklığıyla karşılaştığı, sonrasında ise Meloni’nin Trump’ın Papa 14. Leo’ya yönelik saldırılarını “kabul edilemez” olarak nitelendirdiği aktarılıyor.

G7’nin en yeni üyesi olan Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ise şu ana kadar Trump’ın öfkesinden büyük ölçüde kaçınabilen tek isim olarak öne çıkıyor. Takaichi’nin, hayatını kaybeden eski Başbakan Shinzo Abe ile olan ortak bağlar sayesinde Trump ile yakın bir kişisel ilişki geliştirmeyi görev edindiği belirtiliyor. Buna karşın Trump’ın Japonya’nın İran savaşına katılmayı reddetmesini eleştirmeye devam ettiği ve bu yıl Oval Ofis’teki bir toplantı sırasında Pearl Harbor hakkında yaptığı zamansız şakanın Tokyo’da hoş karşılanmadığı bilgisi paylaşılıyor.

Gözlemciler ve diplomatik analistler, Trump’ın bu yaklaşımının müttefiklerin egemen kararlarını cezalandırma aracına dönüştüğü endişesini dile getiriyor. Liderleri hedef alan söylemlerin, diplomasi dilinin sınırlarını zorladığı ve ABD’nin uluslararası meşruiyetini sorgulatır nitelikte olduğu değerlendiriliyor. Batılı diplomatların ittifakın “birlik ve beraberliğini koruma” vurgusuna karşın, yaşanan bu kişisel çatışmaların G7’nin ortak duruşunu giderek aşındırdığı ifade ediliyor.