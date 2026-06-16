ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'dan mutabakak yorumu: Ya yaptırım ya da nükleer dayatması

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance’in İran ile varılan mutabakat zaptına ilişkin açıklamaları, uluslararası kamuoyunda bir “anlaşma”dan çok “ültimatom” olarak yankı buluyor. Vance’in CNN’de aktardığına göre, metnin yalnızca bir buçuk sayfa olduğu ve “çok genel” nitelik taşıdığı ifade ediliyor. Ancak diplomatik kaynaklar, bu belgenin Tahran’a dayatılan koşulların ötesinde somut bir karşılık içermediğine dikkat çekiyor.

Analistler, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını “operasyon” değil, doğrudan bir “savaş” olarak yorumluyor. Zira hava saldırıları, insansız hava araçlarıyla yapılan vuruşlar ve ekonomik abluka, geleneksel savaş tanımının tüm unsurlarını barındırıyor. Bu saldırıların, Birleşmiş Milletler Şartı’nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyan maddelerine aykırı olduğu, uluslararası hukuk uzmanlarınca vurgulanıyor. ABD’nin bu eylemleri “savunma” veya “önleyici müdahale” olarak sunma çabasıysa, gözlemciler tarafından meşruiyet arayışı olarak değerlendiriliyor.

Beyaz Saray’ın Tahran’a sunduğu “iki seçenekli” çerçeve ise bir diplomatik dayatma örneği olarak öne çıkıyor. Başkan Yardımcısı Vance’in ifade ettiği gibi, İran ya “olağanüstü ekonomik yaptırımlar” altında kalmayı ya da nükleer programını doğrulanabilir şekilde sınırlandırmayı kabul edecek. Bu seçeneklerin hiçbirinde ABD’nin karşılıklı bir yükümlülük üstlenmediği kaydediliyor. Üstelik Vance’in, yaptırım hafifletmesi veya dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına dair tek bir doların dahi taahhüt edilmediğini itiraf etmesi, anlaşmanın tek taraflı karakterini gözler önüne seriyor.

Çifte standardın en çarpıcı tezahürü, İsrail’in nükleer kapasitesine ve bölgesel eylemlerine karşı izlenen tutumda gözlemleniyor. Nükleer silaha sahip olduğu tahmin edilen ve NPT’ye taraf olmayan İsrail’in bu statüsü uluslararası platformlarda neredeyse hiç sorgulanmazken, İran’ın nükleer programına yönelik ağır yaptırımlar ve askeri tehditler sürdürülüyor. Üst düzey bir ABD’li yetkilinin, mutabakatta İsrail’in Lübnan’dan çekilmesine dair bir madde bulunmadığını açıklaması, bu çifte standardın somut bir göstergesi olarak kaydediliyor. Uzmanlar, İran’dan nükleer faaliyetlerini kısıtlaması beklenirken, İsrail’in işgal politikalarına ve saldırılarına karşı sessiz kalınmasının uluslararası hukukun eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığını belirtiyor.

Tarihsel arka plan da ABD’nin samimiyetini sorgulatan önemli bir unsur olarak hatırlatılıyor. 2018 yılında ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı’ndan (KOEP) tek taraflı olarak çekilmesi ve yaptırımları yeniden yürürlüğe koyması, bugünkü krizin temelinde gösteriliyor. O dönemde uluslararası bir anlaşmanın altını oyan bu kararın, Washington’un taahhütlerine bağlılığı konusunda ciddi soru işaretleri yarattığı ifade ediliyor. Şimdi ise aynı yönetimin, Tahran’dan yeni ve daha kapsamlı güvenceler talep etmesi, “ikiyüzlülük” eleştirilerini güçlendiriyor.

ABD’li yetkililerin, İran’ın taahhütlerine bağlı olması durumunda 300 milyar dolarlık dondurulmuş fonun kademeli olarak serbest bırakılacağını öne sürmesi, ekonomik şantaj olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşım, uluslararası finansal sistemin bir cezalandırma aracına dönüştürüldüğü eleştirilerini beraberinde getiriyor. İran’ın kendi ulusal varlıklarının, başka bir ülkenin siyasi koşullarına bağlanmasının, egemenlik haklarının ihlali anlamına geldiği kaydediliyor.

Batılı diplomatların bu politikaları “bölgesel istikrar ve yayılmayı önleme” söylemiyle savunduğu görülüyor. Ancak buna karşın, aynı söylemin İsrail’in nükleer kapasitesine veya bölgedeki askeri varlığına uyarlanmaması, tutarsızlık olarak nitelendiriliyor. Gözlemciler, bu tek yanlı yaklaşımın Orta Doğu’da kalıcı bir barışı değil, aksine yeni bir silahlanma yarışını teşvik ettiği uyarısında bulunuyor. İran’ın uluslararası denetimlere açık olma yönündeki diplomatik adımlarının bile karşılıksız bırakıldığı, bunun da müzakere sürecine olan güveni zedelediği ifade ediliyor.