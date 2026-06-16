Milletvekili İzzeddin’den Beyrut’a Çağrı: “Washington’dan Medet Ummayı Bırakın”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Lübnan siyasetinde dış yardım ve arabuluculuk tartışmaları sürerken, Milletvekili Hasan İzzeddin’den hükümetin mevcut stratejisine yönelik çarpıcı bir çıkış geldi. İzzeddin, Lübnan yönetiminin bir süredir yürüttüğü “ABD müdahalesi üzerinden çözüm arama” politikasının gerçekçi olmadığını ve ülkeyi oyalamaktan başka bir işe yaramadığını savundu.

Beyrut’ta yaptığı açıklamalarda Washington’un bölgedeki rolünü sorgulayan İzzeddin, Beyaz Saray’ın telkinleriyle hareket etmenin Lübnan’ın çıkarlarıyla örtüşmediğini ifade etti. Lübnanlı vekil, İsrail’in saldırgan tutumunun ancak sahada gösterilecek kararlı bir duruşla dizginlenebileceğini vurgulayarak, “Gerçek baskı diplomatik koridorlarda değil, sahanın bizzat kendisinden gelir,” dedi.

Lübnan’ın kendi savunma unsurlarına ve iç dinamiklerine güvenmesi gerektiğini belirten İzzeddin, İsrail’in geri adım atmasını sağlayacak asıl faktörün direnişin varlığı ve kararlılığı olduğunu dile getirdi. Hükümete seslenen milletvekili, yabancı güçlerin vaatlerine dayanarak strateji kurmanın savunmasızlık yarattığına dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Lübnan içerisinde ateşkes ve güvenlik görüşmelerinin yoğunlaştığı bir döneme denk geldi. İzzeddin’in çıkışı, Lübnan’da diplomatik çözüm arayan kanat ile sahadaki askeri gücü tek çözüm yolu olarak gören anlayış arasındaki görüş ayrılığını bir kez daha gündeme taşıdı. Özellikle son haftalarda yaşanan gerilimler, Lübnan’ın uluslararası ittifakları ile saha gerçekleri arasındaki dengeyi siyasetin en sıcak başlığı haline getirmiş durumda.