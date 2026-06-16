İsrail Ekonomisinde İran Şoku: Operasyonun Maliyeti Beklentileri Alt Üst Etti

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- İsrail’in İran’a karşı gerçekleştirdiği son askeri hamlenin ekonomik yankıları, savunma harcamalarının ötesine geçerek ülke maliyesinde derin bir gedik açtı. İsrail Kanal 12 televizyonu tarafından paylaşılan bilgilere göre, operasyonun toplam maliyeti ve sivil ekonomiye verdiği dolaylı zarar, hükümetin daha önce açıkladığı tahminlerin çok üzerine çıktı.

Askeri harcamaların yanı sıra, operasyon süresince durma noktasına gelen ticari faaliyetler, hava sahasının kapanması ve iş gücü kaybı gibi faktörler, maliyet kalemlerinin kabarmasındaki temel nedenler olarak gösteriliyor. Özellikle teknoloji sektörü ve turizm gibi lokomotif alanlarda yaşanan durgunluğun, bütçe açığını yıl sonu hedeflerinin dışına taşımasından endişe ediliyor.

Hükümet kanadından daha önce yapılan açıklamalarda, operasyonun “yönetilebilir bir maliyetle” tamamlanacağı savunulmuştu. Ancak vergi gelirlerindeki keskin düşüş ve savunma bütçesine yapılan ek takviyeler, tablonun sanılandan daha ağır olduğunu kanıtlıyor. Kanal 12’nin haberinde, bu finansal yükün önümüzdeki aylarda halka yeni vergiler veya kemer sıkma politikaları olarak dönme ihtimalinin kuvvetli olduğu belirtildi.

Bu mali kriz, aynı zamanda bölgedeki askeri gerilimin sadece cephede değil, mutfakta ve piyasada da ciddi bir karşılığı olduğunu gösteriyor. İsrail kamuoyunda, operasyonun stratejik hedefleri ile yarattığı ekonomik yıkım arasındaki denge şimdiden sert tartışmalara yol açmış durumda. Piyasalar ise hükümetin bu devasa faturayı nasıl karşılayacağına dair somut bir adım bekliyor.