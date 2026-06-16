Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Irak'taki direniş gruplarından Seyyidü'ş-Şüheda Tugayları Genel Sekreteri Ebu Ala el-Velayi, yayımladığı açıklamada İran İslam Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu direniş ve kararlılığın tarihi bir başarıyla sonuçlandığını ifade etti.

El-Velayi, Irak İslami Direnişi'nin de bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini belirterek, direniş güçlerinin mücadele sürecinde üstlendiği görevin "aydınlık harflerle yazılmış bir sayfa" olarak tarihe geçtiğini aktardı. Açıklamada, mücahitlerin sabrı ve kararlılığının, hedeflere ulaşılması ve "Gerçek Vaat" olarak nitelendirilen sürecin gerçekleşmesinde etkili olduğu vurgulandı.

Bölgesel gözlemciler, İran'ın son dönemde sergilediği direnişin ve müttefikleriyle birlikte oluşturduğu caydırıcılık kapasitesinin, Washington ve Siyonist rejimin askeri baskı ve ültimatom politikalarının etkinliğine ilişkin yeni tartışmaları beraberinde getirdiğini ifade ediyor. Uzmanlar, onlarca yıldır uygulanan yaptırım, tehdit ve askeri baskı yöntemlerinin beklenen sonuçları üretmekte zorlandığının çeşitli Batılı medya kuruluşlarında da dile getirildiğini kaydediyor.

Ebu Ala el-Velayi açıklamasında, Direniş Ekseni'nin önde gelen isimlerine atıfta bulunarak, "Asla uzlaşmayacağız. Ahdimize bağlıyız ve bu yolda kararlılıkla ilerlemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Şehit İmam Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve bu yolda şehit olan diğer isimlere bağlılık mesajı verildiği belirtildi.

Batılı çevreler bölgesel direniş hareketlerini güvenlik tehdidi olarak tanımlamayı sürdürürken, buna karşın birçok uzman tarafından Filistin, Lübnan, Irak ve İran'daki gelişmelerin, bölgesel denklemde tek taraflı askeri üstünlüğe dayalı hesapların sorgulanmasına yol açtığının ifade edildiği aktarıldı. Analistler, son gelişmelerin ABD ve Siyonist rejimin saldırgan politikalarına karşı oluşan bölgesel dayanışma mekanizmalarının etkisine ilişkin değerlendirmeleri artırdığını kaydetti.