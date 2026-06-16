İran'dan ABD'ye: İhlal halinde savaş öncesi koşullara dönülür

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Ordusu Sözcüsü General Muhammed Ekremi-Niya, ABD ile varılan mutabakat zaptının uygulanma sürecinde silahlı kuvvetlerin en üst düzeyde hazır bulundurulacağını ve savunma ile caydırıcılık yeteneklerinin sistematik olarak güçlendirileceğini açıkladı. İran resmi haber ajansı İRIB'e Pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerin hazırlık seviyesini her zamankinden daha yüksek tutacağız" ve "anlaşma dönemi boyunca savunma kabiliyetlerimizi artıracağız" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Ekremi-Niya, ABD'ye yönelik güvensizliği açık bir dille ifade etti. "Düşmana karşı tamamen güvensizlik duyuyoruz. Müzakere masasını iki kez bombalayan ve diplomasiyi arkadan hançerleyen bir düşmanla karşı karşıyayız. Bu nedenle bu düşmana güvenimiz yok" dediği kaydedildi. Analistler, bu ifadelerin ABD'nin geçmişteki ihanetlerine (2018'de KOEP'ten çekilme ve müzakere süreçleri devam ederken yaptırımları artırma) doğrudan bir atıf olduğunu belirtiyor. Sözcü, ateşkes döneminde olduğu gibi, savunma ve caydırıcılık gücünü artırma yolunu ciddiyetle takip edeceklerini vurguladı. Uluslararası ilişkiler uzmanları, bu açıklamayı Tahran'ın "sıfır güven" doktrininin sahaya yansıması olarak değerlendiriyor; zira Washington'un geçmişteki ihlalleri, İran'ı kendi caydırıcılık mekanizmalarına güvenmeye itmiş durumda.

Sözcü, İran'ın ulusun çıkarlarına hizmet eden her türlü anlaşmayı desteklediğini ancak düşmanın taahhütlerini uygulatmanın güç ve uyanıklık gerektirdiğini ifade etti. "Eğer düşman anlaşmanın veya mutabakat zaptının hükümlerini ihlal ederse, bölgedeki askeri durumu hızlı ve güçlü bir şekilde anlaşma öncesi koşullara döndürecek ve düşmanı eyleminden pişman edeceğiz" uyarısında bulundu. Askeri analistler, bu uyarının İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki hakimiyeti ve çok cepheli müdahale kapasitesi gibi caydırıcı unsurlara dayandığını ve ihlal durumunda küresel enerji piyasalarının yeniden kaosa sürüklenebileceği uyarısını içerdiğini belirtiyor.

Ekremi-Niya, tekrarlanan ihlallerin saldırganlar için daha büyük yenilgi, pişmanlık ve aşağılanmaya yol açacağını söyledi. "Hatanın tekrarı durumunda, düşman daha büyük bir yenilgi, pişmanlık ve aşağılanma yaşayacaktır" ifadelerini kullandığı aktarıldı. Gözlemciler, bu söylemle İran'ın yalnızca caydırıcılığı değil, aynı zamanda psikolojik üstünlüğü de koruma kararlılığında olduğunu kaydediyor.

Sözcü, son 12 günlük ve 40 günlük empoze savaşlardaki zaferlerin, İran silahlı kuvvetlerinin güvenini önemli ölçüde artırdığını, aralarındaki koordinasyonu güçlendirdiğini ve ileri füzeler ile insansız hava araçlarının yerli üretimini hızlandırdığını vurguladı. Bu başarıların, yoğun baskı altında bile kesintisiz devam ettiği ifade edildi. Savunma uzmanları, İran'ın füze ve drone teknolojisindeki ilerlemesinin, ABD ve İsrail'in askeri üstünlüğünü sorgulatır hale geldiğini ve bu durumun Tahran'a müzakere masasında önemli bir koz sağladığını belirtiyor.

General Ekremi-Niya, İran güçlerinin sergilediği fedakarlık ve kahramanlık ruhunun, ABD ve siyonist rejimi, planlanan hedeflerinden hiçbirine ulaşamadıktan sonra İran'ın koşullarını kabul etmeye zorladığını ifade etti. Sözcü, İran silahlı kuvvetlerinin yalnızca vatanı savunmakla kalmadığını, aynı zamanda bölgedeki Müslüman halkları koruduğunu ve ABD ile siyonist rejimin peşinde olduğu "Büyük İsrail" projesini engellediğini açıkladı. "Direniş yoluyla, İran bölgedeki denklemleri direniş cephesi lehine değiştirmiştir" dediği aktarıldı. Bölge analistleri, bu açıklamanın İran'ın kendisini yalnızca bir ulusal güç olarak değil, bölgesel bir koruyucu olarak konumlandırdığını ve bu rolünün Arap dünyasında da yankı bulduğunu kaydediyor.

Açıklamalar, İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği'nin, Tahran ve Washington'un empoze savaşı sona erdirme mutabakatı metnini sonuçlandırdığını, Lübnan dahil tüm cephelerde ABD-İsrail düşmanlıklarını derhal ve kalıcı olarak durdurduğunu ve ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasını sona erdirdiğini doğrulamasının ardından geldi. Özel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, en az üç İran petrol tankeri ve temel ihtiyaç maddeleri taşıyan iki kargo gemisinin ABD deniz ablukasını başarıyla yarıp geçtiği öğrenildi. Uluslararası denizcilik otoriteleri, bu gelişmenin Hürmüz Boğazı'ndaki geçişin yeniden başladığına işaret ettiğini, ancak ABD'nin ablukayı resmi olarak kaldırmakla birlikte bölgedeki askeri varlığını sürdürmesinin, gelecekteki olası ihlallerin sinyali olabileceği endişesini dile getiriyor.

İran halkının oynadığı kilit role dikkat çeken Ekremi-Niya, "İran'ın başarısının ve zaferinin ana faktörü halktır. İran silahlı kuvvetleri halkın ordusudur ve Ordunun yasasında halk odaklılık, bu kurumun ana özelliklerinden biri olarak belirtilmiştir" dedi. "Halk odaklılık, silahlı kuvvetlerin gücündeki en önemli faktördür. Savaşın ilk günlerinde İran'ın koşulsuz teslimiyetinden söz eden düşman, bugün İran ulusunun koşullarını kabul etmeye zorlanmıştır. Bu başarı, her şeyden çok İran halkının sebatına, direnişine ve varlığına borçludur" ifadelerini eklediği aktarıldı. Siyasi gözlemciler, bu vurgunun İran'ın iç dayanışmasını pekiştirme çabası olduğu kadar, dışarıya da rejimin arkasında güçlü bir halk desteği olduğu mesajını verdiğini belirtiyor.

Ekremi-Niya, İran genelindeki gece mitinglerine halkın geniş katılımına atıfta bulunarak, "İran halkı, ülke sokaklarında 106 gece boyunca kesintisiz varlık göstererek güvenlik savunucularını desteklemiş ve vatan savunmasında önemli bir rol oynamıştır. Bu halk varlığı, silahlı kuvvetler için büyük bir destek olmuş ve düşmana karşı durma konusundaki motivasyonumuzu ve irademizi artırmıştır" şeklinde konuştu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yasa dışı saldırganlığı 28 Şubat'ta başlamış, buna karşılık İran silahlı kuvvetleri bölge genelinde Amerikan ve İsrail hedeflerini vurmuş ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişi kısıtlamıştı. 8 Nisan'da, savaşın kırkıncı gününde İslamabad'ın arabuluculuğunda bir ateşkes yürürlüğe girmiş, ancak ilk Tahran-Washington müzakereleri anlaşmaya varamamış ve ABD, İran'a "insanlık dışı deniz ablukası" uygulamıştı. Bu süreçte hem ABD hem de İsrail'in geçici ateşkesi ihlal ettiği, İran'ın misilleme saldırıları düzenlediği ve Hürmüz Boğazı'nı tüm gemilere kapattığı hatırlatılıyor. Diplomatik kaynaklar, bu tarihsel arka planın, Tahran'ın mevcut mutabakata "sıfır güven"le yaklaşmasının ve ihlal durumunda sert yanıt verme tehdidinin nedenlerini açıkladığını belirtiyor. ABD'nin geçmişteki ihanetleri ve İsrail'in ateşkes ihlalleri, İran'ı kendi caydırıcılık mekanizmalarına güvenmeye itmiş görünüyor.

ABD ve İsrail'in bu savaş boyunca sergilediği saldırgan tutum, uluslararası hukuk uzmanlarınca Birleşmiş Milletler Şartı'nın egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruyan maddelerine aykırı bulunuyor. Gözlemciler, ABD'nin İran'a yönelik ablukasını "insanlık dışı" olarak nitelendirirken, aynı ABD'nin İsrail'in bölgedeki saldırılarına sessiz kalmasını çifte standardın en somut örneği olarak gösteriyor. ABD'nin İran'ın nükleer programına yönelik baskısı sürerken, NPT'ye taraf olmayan ve nükleer silaha sahip olduğu tahmin edilen İsrail'e karşı aynı hassasiyeti göstermemesi, eleştirilerin odağında yer alıyor. İran'ın mevcut uyarıları, bu ikiyüzlü politikalara karşı bir denge unsuru olarak değerlendiriliyor.