İran Meclis Başkanı Kalibaf Cenevre'deki imza törenine katılacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Revançi’nin yaptığı açıklamaya göre, Tahran ile Washington arasındaki mutabakat zaptı metni tamamlandı. Revançi, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin yabancı ülkelerin büyükelçileri ve diplomatik temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, anlaşmaya ilişkin önemli ayrıntıları paylaştı.

Revançi’nin aktardığına göre, mutabakat zaptında Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın açılması, deniz ablukasının kaldırılması ve İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasına yönelik hükümler yer alıyor. Anlaşmanın 60 günlük bir geçiş sürecini kapsadığı ve bu süre zarfında nükleer programa ilişkin ayrıntılı müzakerelerin yürütüleceği ifade ediliyor.

İmza Töreni Cuma Günü İsviçre’de

Revançi, mutabakat zaptının resmi imza töreninde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in hazır bulunacağını belirtti. İmza töreninin İsviçre’de düzenleneceği ancak mekanın henüz netleşmediği kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ise törene katılıp katılmayacağına ilişkin net bir açıklama yapmadığı, konuya ilişkin “katılabilirim de katılmayabilirim de” dediği aktarılıyor.

Üst düzey bir ABD’li yetkilinin açıklamasına göre, mutabakat zaptı daha önce dijital ortamda Trump, Vance ve Kalibaf tarafından elektronik olarak imzalanmış durumda. Cuma günü İsviçre’de yapılacak törenin sembolik nitelikte olacağı ve ardından çalışma düzeyindeki müzakerelerin başlayacağı belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı’nda “Ücretsiz Geçiş” Formülü

Anlaşmanın en dikkat çeken maddelerinden biri Hürmüz Boğazı ile ilgili. Trump’ın Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda “Hürmüz Boğazı’nın ücretsiz olarak açılmasını ve ABD deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onaylıyorum. Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın” dediği aktarıldı.

Üst düzey bir ABD’li yetkilinin gazetecilere verdiği bilgiye göre, Hürmüz Boğazı’nda 60 gün boyunca “ücretsiz geçiş” uygulanacağı ve bu düzenlemenin nihai anlaşmanın bir parçası olmasının beklendiği ifade ediliyor. Boğazdaki mayınların temizlenmesi nedeniyle trafiğin kademeli olarak artacağı, ancak iki hafta içinde önemli ölçüde yoğunlaşacağı öngörülüyor.

Dondurulmuş Varlıklar ve Nükleer Dosya

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, mutabakat kapsamında İran’ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağını açıkladığı kaydediliyor. Tahran yönetiminin, ABD’nin İran’a ait varlıkları “hukuka aykırı şekilde” dondurduğunu ve bazı ülkelerin de bu karara uyduğunu defalarca dile getirdiği hatırlatılıyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından nükleer konulara ilişkin görüşmelerin başlayacağı belirtiliyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance’in, anlaşma kapsamında nükleer denetçilerin İran’a dönmesine “kesinlikle” izin verileceğini söylediği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stokunun imhasına yardımcı olacağının anlaşmada “açıkça” yer aldığını ifade ettiği aktarılıyor.

Anlaşmanın Perde Arkası Tartışılıyor

Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif’in, “yoğun görüşmelerin ardından” anlaşmanın tamamlandığını duyurduğu ve Pakistan’ın arabuluculuk rolü üstlendiği belirtiliyor. Katar’ın da arabulucular arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Ancak gözlemciler, anlaşmanın ayrıntılarının henüz kamuoyuyla paylaşılmadığına ve metnin “cuma gününden sonra” yayımlanacağının belirtildiğine dikkat çekiyor. İranlı yetkililerin, “metin yakında yayınlanacak ve kamuoyu hem İran’ın başarılarını hem de taahhütlerini görebilecek” dediği, taahhütlerin elde edilen kazanımlarla “kıyaslanamaz” olduğunu vurguladığı aktarılıyor.

Bazı analistler, anlaşmanın ABD’nin İran’a yönelik uzun süredir devam eden ekonomik baskı politikasında bir kırılma mı yoksa taktiksel bir hamle mi olduğu sorusunu gündeme getiriyor. Trump yönetiminin daha önce İran’a yönelik “maksimum baskı” politikasını benimsediği ve rejim değişikliği çağrılarında bulunduğu hatırlatılırken, mevcut mutabakatın bu politikadaki değişimin bir yansıması olarak mı yoksa geçici bir uzlaşı olarak mı değerlendirilmesi gerektiği tartışılıyor.