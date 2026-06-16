İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Anlaşmanın ardından 60 günlük müzakere süreci başlayacak

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Tahran’da yabancı ülkelerin büyükelçileri ve uluslararası kuruluşların temsilcileriyle yaptığı toplantıda, ABD ile varılan mutabakat zaptına ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Arakçi’nin, iki ülke arasında üç aydır süren müzakerelerin ardından ilk aşamanın tamamlandığını ve cuma günü yapılacak resmi imza töreniyle birlikte yeni bir sürecin başlayacağını belirttiği aktarıldı.

Savaşın Sonu ve Hürmüz Boğazı’nda Ablukanın Kaldırılması

Arakçi, müzakerelerin başından itibaren iki aşamalı bir yol haritası izlendiğini ifade ederek, ilk aşamada savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve deniz ablukasının kaldırılması gibi konuların ele alındığını kaydetti. Bu konularda mutabakata varıldığını ve savaşın tüm cephelerde derhal ve kalıcı olarak sona erdiğinin pazartesi sabahı itibarıyla ilan edildiğini belirtti. Ancak mutabakat zaptının resmi yürürlüğünün cuma günü başlayacağı vurgulandı.

Lübnan’daki Ateşkes ve İşgalin Sona Ermesi Şartı

Arakçi’nin açıklamalarında en dikkat çeken noktalardan biri, Lübnan cephesine yönelik vurgusu oldu. İran’ın, Lübnan’daki savaşın sona ermesini, İran ile savaşın bitmesinin ön koşulu olarak gördüğü hatırlatıldı. Arakçi’nin, “Zamanla Lübnan’da ateşkese ulaştık ve şimdi savaşın sona erdiğini ilan ediyoruz; bu, Lübnan’ı da kapsıyor” dediği aktarıldı.

Mutabakat zaptının taraflarına ilişkin de önemli bir değerlendirme yapan Arakçi’nin, anlaşmanın bir tarafında ABD ve İsrail, diğer tarafında ise İran ve Hizbullah’ın yer aldığını belirttiği ifade ediliyor. Arakçi’ye göre, Lübnan’daki savaşın sona ermesi, işgalin sona ermesini de kapsıyor ve İsrail güçlerinin savaş sırasında işgal ettiği topraklardan çekilmemesi, mutabakat zaptının ihlali anlamına gelecek. Bu çerçevede, İsrail’in Lübnan’a yönelik her türlü askeri saldırısının ve işgalin devamının anlaşmanın ihlali olarak değerlendirileceği kaydedildi.

Nihai Anlaşma için 60 Günlük Müzakere Süreci

Arakçi, mutabakat zaptının imzalanmasının ardından ikinci aşamaya geçileceğini ve bu sürecin 60 gün süreceğini belirtti. İkinci aşamada nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması gibi temel başlıkların ele alınacağı ve nihai bir anlaşmaya varılmasının hedeflendiği ifade ediliyor.

Katar ve Pakistan’a Teşekkür

Dışişleri Bakanı’nın toplantıda, arabuluculuk çabaları nedeniyle Katar ve Pakistan’a teşekkür ettiği de kaydedildi.

Bölgesel Dinamikler ve Beklentiler

Gözlemciler, Arakçi’nin açıklamalarını, İran’ın bölgesel kazanımlarını pekiştiren bir diplomatik hamle olarak yorumluyor. Özellikle Lübnan’daki işgalin sona ermesinin anlaşmanın ayrılmaz bir parçası sayılması, Tahran yönetiminin direniş eksenine verdiği önemi ortaya koyuyor. İsrail’in ise bu şartları kabul edip etmeyeceği ve anlaşmanın uygulanabilirliği önümüzdeki günlerde tartışılacak konular arasında yer alıyor.

Bazı analistler, Arakçi’nin “ABD ve İsrail’in karşısında İran ve Hizbullah” şeklindeki tanımlamasının, Tahran’ın Lübnan’daki müttefiki üzerinden bölgesel nüfuzunu tescil ettirme stratejisinin bir parçası olduğunu belirtiyor. İsrail’in Dahiye saldırısıyla mutabakatı sabote etme girişiminin başarısız olduğu ve Tel Aviv yönetiminin yeni dengeler karşısında manevra alanının daraldığı değerlendiriliyor.