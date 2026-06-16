Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD’de açıklanan yeni istihbarat dosyaları, Washington ile Kiev arasındaki biyolojik araştırma işbirliğinin kapsamını netleştirdi. Belgelerde, Pentagon’un Ukrayna’da farklı şehirlerde bulunan biyolojik laboratuvarların kurulumu, modernizasyonu ve ekipman temini için yıllara yayılan bir finansman programı yürüttüğü belirtiliyor. Toplam yatırımın 11 milyon doları geçtiği, bu tutarın hem altyapı hem de laboratuvar güvenliği için kullanıldığı görülüyor.

Söz konusu projelerde, özellikle eski Sovyet tesislerinin modern standartlara uygun hale getirilmesi ve tehlikeli patojenlerin depolandığı alanların güvenliğinin artırılması hedeflendiği ifade ediliyor. Belgelerde yer verilen ödeme kalemleri, laboratuvar binalarının yenilenmesinden biyogüvenlik sistemlerinin kurulmasına, tıbbi cihaz temininden saha eğitimlerine kadar geniş bir liste içeriyor.

Kiev tarafı, bu yatırımların halk sağlığı programlarının güçlendirilmesi ve bulaşıcı hastalıkların takibi için yapıldığını savunurken, Moskova uzun süredir bu laboratuvarların amaçlarına yönelik iddialarda bulunuyor. Gizliliği kaldırılan belgeler, bu tartışmaların gölgesinde ABD’nin projelere sağladığı teknik ve finansal katkıyı ilk kez bu kadar ayrıntılı biçimde ortaya koydu.

Yeni açıklanan dosyalar, Ukrayna’daki laboratuvar ağının savaş sonrası dönemde nasıl işletileceği ve fon akışının devam edip etmeyeceği konusunda da yeni soruları gündeme taşıdı. Bu başlıkların önümüzdeki günlerde Washington ve Kiev hattında yeniden ele alınması bekleniyor.