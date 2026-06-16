Trump’tan İran’da "rejim değişikliği" girişimlerinin başarısız olduğu itirafı geldi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: ABD Başkanı Donald Trump, İran’da rejim değişikliğine yönelik Washington’ın uzun süredir devam eden çabalarının başarısızlıkla sonuçlandığını itiraf etti. Trump’ın yaptığı açıklamada, “İran’da rejim değişikliği için girişimlerde bulunuldu ancak başarısız oldu” dediği aktarıldı.

Trump’ın bu sözleri, ABD yönetiminin Tahran yönetimine karşı yıllardır sürdürdüğü “maksimum baskı” politikasının ve rejim değişikliği stratejisinin sonuçsuz kaldığını dolaylı olarak kabul ettiği şeklinde yorumlanıyor. Gözlemciler, İran’daki siyasi istikrarın ve halkın rejime verdiği desteğin, dış müdahale girişimlerini başarısızlığa uğrattığını belirtiyor.

Nükleer Programın Barışçıl Niteliği Hatırlatılıyor

Trump’ın, “İran anlaşma çerçevesinde nükleer silaha sahip olmayacak” şeklindeki ifadesi, Tahran yönetiminin uzun süredir vurguladığı bir ilkeyi tekrarlar nitelikte. İran’ın defalarca nükleer silah geliştirme niyetinde olmadığını açıkladığı ve bu konuda İran Dini Lideri Ali Hamaney’in fetvasına atıfta bulunduğu hatırlatılıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) da defalarca İran’ın nükleer programının barışçıl amaçlarla yürütüldüğünü doğruladığı kaydediliyor. Bu çerçevede Trump’ın söyleminin, Tahran’ın zaten taahhüt ettiği bir konuyu gündeme getirmekten ibaret olduğu değerlendiriliyor.

Mutabakatın “İkinci Aşaması” ve “Kolay” Süreç Vurgusu

Trump’ın, Tahran ile varılan mutabakatın “ikinci aşamasına” geçildiğini ve bu sürecin öncekinden “daha kolay” olacağını iddia ettiği aktarılıyor. Ancak Trump’ın, “Adil ve iyi bir anlaşmamız var, ancak buraya herhangi bir para yatırmıyoruz” şeklindeki ifadesi, Washington’un taahhütler konusunda temkinli durduğu şeklinde yorumlanıyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin daha önce yaptığı açıklamalarda, mutabakatın 60 günlük ikinci aşamasında nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması gibi temel başlıkların ele alınacağını belirttiği hatırlatılıyor. Trump’ın “kolay” süreç vurgusunun, Tahran’ın beklentileriyle örtüşüp örtüşmediği ise tartışılıyor.

“Lübnan İkincil Mesele” Söylemine Tepkiler

Trump’ın Lübnan’daki savaşı “ikincil mesele” olarak nitelendirmesi, bölgede farklı yorumlara yol açtı. İran Dışişleri Bakanı Arakçi’nin daha önce Lübnan’daki ateşkesin savaşın sona ermesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve İsrail’in işgal ettiği topraklardan çekilmemesinin anlaşmanın ihlali sayılacağını vurguladığı hatırlatılıyor.

Trump’ın Lübnan’ı “ikincil” olarak tanımlamasının, Hizbullah’ın Lübnan’daki siyasi ve askeri varlığını görmezden gelme girişimi olarak mı yoksa bölgesel dengeleri yeniden tanımlama çabası olarak mı okunması gerektiği tartışılıyor. Hizbullah’a yakın Lübnanlı milletvekili İhab Hamade’nin daha önce Lübnan’ın asla İsrail’in bir parçası olmayacağını ve işgal altındaki toprakların kurtarılmasının değişmez bir denklem olduğunu vurguladığı hatırlatılıyor.

Trump’ın İtirafı Ne Anlama Geliyor?

Bazı analistler, Trump’ın rejim değişikliği girişimlerinin başarısızlığını kabul etmesini, İran’ın bölgesel dayanıklılığının ve uluslararası müzakere masasındaki konumunun güçlendiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriyor. İran’ın Katar ve Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde elde ettiği kazanımların, Tahran yönetiminin diplomatik manevra kabiliyetini artırdığı belirtiliyor.

Trump’ın “İran’da rejim değişikliği başarısız oldu” itirafı, ABD’nin Ortadoğu’daki uzun vadeli stratejilerinin sorgulanmasına da neden oluyor. Washington’un Tahran’a yönelik askeri ve ekonomik baskı politikalarına rağmen istenen sonuçları alamadığı, diplomatik çözüm arayışlarına yönelmek zorunda kaldığı ifade ediliyor.