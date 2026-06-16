Trump’ın İran Mutabakatı Yahudi Kuruluşlarını İkiye Böldü

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da İran ile varılan yeni mutabakatın ayrıntıları tartışılmaya devam ederken, ABD’deki Yahudi kuruluşlarından gelen açıklamalar dikkat çekti. Farklı siyasi çizgilerde yer alan çok sayıda örgüt, anlaşmanın özellikle İran’ın nükleer programı, balistik füze kapasitesi ve İsrail’in güvenlik rolü gibi konularda yeterince net hükümler içermediğini savundu.

Kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde, mutabakat metninde İran’ın nükleer faaliyetlerini sınırlandıracak mekanizmaların nasıl işleyeceğine dair açık bir çerçeve bulunmadığı vurgulandı. Aynı şekilde balistik füze programına yönelik düzenlemelerin kapsamı ve denetim mekanizmasının da belirsiz olduğu ifade edildi.

Tepkilerin bir diğer odağında ise İsrail’in süreçteki konumu yer alıyor. Bazı örgütler, İsrail’in güvenlik kaygılarının anlaşma metninde yeterince karşılık bulmadığını öne sürerken, Washington’un Tel Aviv ile yürüttüğü koordinasyonun boyutunun kamuoyuna açık biçimde anlatılması gerektiğini dile getirdi.

Trump yönetimi ise anlaşmanın bölgesel gerilimi düşürmeye yönelik ilk adım olduğunu savunuyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamalarda, mutabakatın ilerleyen aşamalarda daha kapsamlı düzenlemelere kapı aralayacağı belirtilirken, İran’ın nükleer faaliyetlerinin denetimi ve füze programı gibi konuların müzakerelerin sonraki aşamalarında ele alınacağı mesajı verildi.

Ancak ABD iç siyasetinde ve İsrail çevrelerinde yükselen tartışmalar, anlaşmanın yalnızca Tahran-Washington hattında değil, aynı zamanda Amerikan iç politikasında ve Orta Doğu dengelerinde de yeni bir tartışma başlığı açtığını gösteriyor.