New York Times: Trump'ın savaşı aşağılayıcı bir yenilgiyle sonuçlandı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York Times gazetesinde yayımlanan kapsamlı bir analiz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı başlattığı ve dört ay süren savaşın Washington için "aşağılayıcı bir yenilgi" ile sonuçlandığını öne sürüyor. Analizde, Trump'ın savaşın başında vaat ettiği "tam ve mutlak zafer" ile "koşulsuz teslim" hedeflerinden hiçbirinin gerçekleşmediği belirtiliyor.

Anlaşma 2015 Anlaşmasına Benziyor

Gazetenin değerlendirmesine göre, varılan mutabakat zaptı, Trump'ın 2018'de "şimdiye kadarki en kötü anlaşma" diyerek geri çektiği 2015 tarihli Obama dönemi anlaşmasına büyük benzerlik gösteriyor. Trump'ın o dönemde İran'ı nükleer silah edinme yolunda olmakla suçladığı, anlaşmayı Hamás ve Hizbullah'a verilen desteği durdurmadığı ve yaptırımları hafiflettiği için eleştirdiği hatırlatılıyor. Ancak mevcut anlaşmanın da benzer çerçevede olduğu, İran'ın füze programına herhangi bir sınırlama getirilmediği ve balistik füze kapasitesinin korunduğu ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı'nın Açılması "Savaş Öncesi Duruma Dönüş"

Analizde, Trump'ın ateşkes çerçevesinde elde ettiği en belirgin kazanımın Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz trafiğine yeniden açılması olduğu, ancak bunun da savaş öncesi duruma dönüşten ibaret olduğu vurgulanıyor. İran'ın boğazı kapatma kararının, küresel ekonomiye zarar verme ve ABD üzerinde siyasi baskı oluşturma amacı taşıdığı ve bu stratejide başarılı olduğu belirtiliyor. İranlı liderlerin artık ellerinde güçlü bir ekonomik silah olduğunu fark ettiği kaydediliyor.

İran Stratejik Zafer Kazandı, ABD Zayıfladı

New York Times'ın değerlendirmesine göre İran, dört aylık savaştan stratejik olarak zaferle çıktı. İran'ın savaşta donanma ve hava kuvvetlerinin önemli bir kısmını, askeri sanayi kapasitesini ve siyasi liderliğini—savaşın ilk gününde suikastle öldürülen İran Dini Lideri Ali Hamaney dahil—kaybettiği ancak rejimin ayakta kaldığı ve yeniden inşaya başlayabileceği ifade ediliyor.

Buna karşılık ABD'nin, kendisinden çok daha küçük bir rakibi ezmekteki yetersizliğini gösterdiği, bu durumun da diğer potansiyel rakipler karşısında caydırıcılığını zayıflattığı belirtiliyor. Analizde, ABD ordusunun hassas güdümlü uzun menzilli füzelerinden ve önleme uçaklarından çok sayıda tükettiği, bunun da gelecekteki olası çatışmalar için ciddi bir dezavantaj oluşturduğu kaydediliyor.

Trump'ın Hatalı Değerlendirmeleri ve Netanyahu Etkisi

Gazete, Trump'ın savaş boyunca izlediği politikaları sert bir dille eleştiriyor. Trump'ın her aşamada planlı bir strateji izlemediği, Netanyahu'nun "İran rejiminin hızla çökeceği" yönündeki iyimser değerlendirmelerine dayandığı, kendi danışmanlarının bu tahminlerin "saçma" olduğu yönündeki uyarılarını ise görmezden geldiği belirtiliyor.

Trump'ın savaş için Kongre onayı almayı reddederek anayasayı hiçe saydığı, Avrupalı ve Asyalı müttefiklerinin savaşa karşı çıkmasına rağmen onları dinlemediği ve İran medeniyetini yok etme tehditlerinin ABD'nin ahlaki duruşunu zedelediği vurgulanıyor.

ABD Yalnızlaştı ve Zayıfladı

Analizde, ABD'nin Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki ittifaklarının savaşın askeri ve ekonomik sonuçları nedeniyle zedelendiği, Pentagon'un ise geleceğin savaşlarına hazırlanmak için yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğu ancak Trump döneminde bunun gerçekleşmesinin pek mümkün görünmediği kaydediliyor.

İran'ın Artan Nüfuzu ve Gelecek Riskleri

New York Times, İran'ın mevcut ekonomik sorunlarına ve savaşın yol açtığı hasara rağmen, 2026 başında sahip olmadığı bir nüfuz elde ettiğini belirtiyor. İran liderlerinin nükleer hedeflerinden vazgeçmek zorunda kalmadığı ve dünyanın geri kalanının Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak için askeri güç kullanmaya isteksiz olduğunu gördüğü ifade ediliyor. Analizde, İran'ın gelecekte yeniden boğazı kapatması durumunda Trump'ın ne yapabileceği sorusu da gündeme getiriliyor.

Sonuç: "Aşağılayıcı Yenilgi"

New York Times'ın analizine göre, Trump şimdi tüm dünyanın onun için bir yenilgi, ABD için ise bir hezimet olduğunu bildiği bir ateşkes çerçevesini kabul etmek zorunda kaldı. Savaşın başında "tamamen yok etme" tehditleri savuran Trump'ın, İran'ın taleplerine boyun eğmek durumunda kaldığı ve ABD'nin küresel itibarının ciddi şekilde zedelendiği belirtiliyor.