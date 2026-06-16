Fars Körfezi'ndeki Amerikan ablukası sona erdi: Geçişler başladı

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA:Bilgili kaynaklara dayandırılan haberlere göre, en az üç İran petrol tankeri ile temel ihtiyaç malzemeleri taşıyan iki yük gemisinin ABD'nin deniz ablukasını aşarak yeniden uluslararası sularda seyrüsefere başladığı ifade edildi.

Press TV'nin özel kaynaklara dayandırdığı haberde, söz konusu gemilerin pazartesi akşamı herhangi bir engelle karşılaşmadan hareket ettiği belirtilirken, bunun İran ile ABD arasında nihai hale getirilen mutabakat zaptının ilk somut sonuçlarından biri olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Haberde, aylar boyunca ABD'nin uyguladığı deniz ablukası nedeniyle beklemek zorunda kalan tankerlerin ve yük gemilerinin, mutabakatın ardından uluslararası sularda serbest şekilde hareket etmeye başladığı kaydedildi.

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, Pakistan ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler sonucunda, İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat metninin tamamlandığı ifade edildi. Açıklamada, Lübnan cephesi de dahil olmak üzere tüm cephelerde askeri operasyonların derhal ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile İran'a yönelik deniz ablukasının tamamen kaldırılması konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Sekreterlik tarafından yapılan açıklamada, İslam Devrimi Rehberi şehit Ayetullah Seyyid Ali Hamaney'in çizgisi, mevcut Rehber Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in talimatları, İran halkının desteği ve silahlı kuvvetlerin çabaları sayesinde zorlu müzakere sürecinin tamamlandığı ifade edildi. Mutabakat zaptının 19 Haziran'da resmen imzalanmasının beklendiği kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de, mutabakatın imzalanmasının ardından Cenevre'de yeni müzakere turunun başlayacağını belirterek, iki ülke heyet başkanlarının İsviçre'de bir araya gelmesinin beklendiğini ifade etti.

Haberde, ABD'nin nisan ayında İslamabad görüşmelerinde hedeflerine ulaşamamasının ardından İran'a karşı deniz ablukası uygulamaya başladığı hatırlatıldı. Gözlemciler, Washington'un askeri baskı ve ekonomik kuşatma yöntemleriyle İran'a kendi şartlarını kabul ettirme girişimlerinin beklenen sonucu vermediğini ifade ederken, buna karşın İran petrol ihracatının tüm baskılara rağmen tamamen durdurulamadığının çeşitli uzmanlar tarafından dile getirildiği aktarıldı.

Analistler, enerji koridorlarının güvenliği ve uluslararası ticaretin serbestliği konularında sık sık uluslararası hukuk vurgusu yapan Washington yönetiminin, İran'a yönelik deniz ablukası nedeniyle çifte standart eleştirileriyle karşı karşıya kaldığını belirtiyor. Tarihte Küba'ya yönelik ambargolar ve Irak'a uygulanan yaptırmalar gibi örneklerin, ekonomik kuşatma politikalarının insani ve siyasi sonuçlarına ilişkin tartışmaların merkezinde yer aldığı hatırlatıldı.

Öte yandan bazı Batılı diplomatlar, uygulanan baskıların "yayılmayı önleme" amacı taşıdığını savunmayı sürdürürken, buna karşın çok sayıda uzman tarafından yaptırım, abluka ve askeri tehdit politikalarının İran'ın direncini kırmak yerine bölgesel gerilimleri artırdığı ve Washington'un hedeflerini gerçekleştirmesini zorlaştırdığı değerlendirmesinde bulunulduğu aktarıldı.

Uzmanlar, son gelişmelerin İran'ın askeri ve diplomatik alanda elde ettiği kazanımların, ABD ve Siyonist rejimin azami baskı stratejisinin sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artırdığı şeklinde yorumlandığını ifade ediyor.