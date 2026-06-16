İngiltere Başbakanı Starmer: Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması her haneyi etkiledi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa’nın Évian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı’nın mümkün olan en kısa sürede yeniden açılması için İngiltere’nin “üzerine düşen tüm rolü” oynayacağını söyledi.

Starmer’ın, boğazın Şubat ayından bu yana İran tarafından fiilen kapatılmış olmasının enerji fiyatlarına etkisine dikkat çekerek, bu durumun “ülke genelindeki her haneyi” etkilediğini belirttiği aktarılıyor. Başbakan’ın, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile vardığı anlaşmayı “gerçekten önemli bir atılım” olarak nitelendirdiği ve Trump ile arabulucuları tebrik ettiği kaydediliyor.

Fransa ile Ortak Askeri Misyon Sinyali

Starmer’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte, boğazdan gemilerin geçişini güvence altına almak için “savunma amaçlı, bağımsız çok uluslu bir misyon” oluşturmaya hazır bir grup ülkeyi bir araya getirdiklerini ifade ettiği belirtiliyor. Bu misyon kapsamında otonom mayın temizleme ekipmanlarının konuşlandırılmasının da planlandığı aktarılıyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot’un, söz konusu girişimin “halihazırda hazır olduğunu” ve Fransa ile İngiltere’nin yanı sıra birkaç düzine ülkenin katılımıyla “taraflardan bağımsız, tamamen savunma amaçlı uluslararası bir misyon” oluşturulduğunu söylediği kaydediliyor. Macron’un ise tüm tarafların mutabakatı halinde misyonun iki ila üç gün içinde konuşlandırılabileceğini belirttiği ifade ediliyor.

Trump’tan “Pek Fazla Yardıma Gerek Yok” Mesajı

Trump’ın ise İran ile yapılan barış anlaşması sayesinde Hürmüz Boğazı’nda serbest geçişi sağlamak için ABD’nin “pek fazla yardıma ihtiyaç duymayacağını” söylediği, ancak diğer ülkelerden “bir iki geminin” bölgede bulunmasının “kötü bir fikir olmadığını” da eklediği aktarılıyor.

Tahran’dan Sert Tepki: “Her Türlü Dış Müdahale Saldırganlıktır”

Starmer’ın açıklamalarına karşılık, İran’ın Viyana Büyükelçiliği’nden dikkat çekici bir uyarı geldi. Büyükelçilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı’na yönelik her türlü dış müdahalenin “hangi bahane altında olursa olsun, İran İslam Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğüne ve ulusal egemenliğine karşı saldırgan bir eylem” olarak kabul edileceği vurgulandı.

Açıklamada, boğazın güvenliğinin yalnızca İran’ı ilgilendirdiği ve Tahran yönetiminin “ne zaman ve herhangi bir dış danışmanlık ya da yardıma ihtiyacı olup olmadığına” yalnızca kendisinin karar vereceği ifade edildi.

İran’dan Daha Önce de Uyarılar Gelmişti

İran’ın daha önce de Hürmüz Boğazı’na herhangi bir üçüncü taraf müdahalesine karşı net bir tavır sergilediği hatırlatılıyor. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, her türlü NATO müdahalesinin “durumu daha da karmaşık hale getireceği” uyarısında bulunduğu kaydediliyor.

İran Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı’nın askeri danışmanı Muhsin Rızai’nin de daha önce, “Hürmüz Boğazı yalnızca İran ve Umman’ı ilgilendirir” diyerek, ABD ve Avrupa ülkelerinin bu stratejik suyolunun yönetimini kontrol etmesine izin vermeyeceklerini belirttiği aktarılıyor.

Bölgesel Tansiyon ve Ekonomik Endişeler

Gözlemciler, Starmer’ın açıklamalarını, Batılı ülkelerin İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolüne yönelik artan rahatsızlığının bir yansıması olarak değerlendiriyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazın aylardır kapalı olması, küresel enerji fiyatlarında ciddi yükselişlere yol açtı.

Starmer’ın “boğazın açılması konusunda üzerimize düşeni yapacağız” sözleri, İngiltere’nin krizin çözümünde aktif bir rol üstlenmeye hazırlandığı şeklinde yorumlanırken, İran’ın bu tür girişimlere karşı net bir “kırmızı çizgi” çektiği ifade ediliyor.

Bazı Avrupalı diplomatların, İran’ın boğazda herhangi bir yabancı askeri varlığa şiddetle karşı çıktığını ve geçiş ücreti uygulaması gibi alternatif formüller üretebileceğini belirttiği aktarılıyor. Önümüzdeki günlerde G7 ülkelerinin atacağı adımlar ile Tahran’ın bu adımlara vereceği yanıtın, bölgedeki tansiyonun seyrini belirlemesi bekleniyor.