Trump’tan Kabinede İran Ayarı: Anlaşmaya Direnen İsimler Yol Ayrımında

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Washington’da İran dosyası yeniden iç siyasetin merkezine yerleşti. Başkan Donald Trump’ın, Tahran ile yürütülen temaslar sonucunda şekillenen anlaşma taslağına mesafeli duran bazı kabine üyeleriyle yollarını ayırmayı gündemine aldığı konuşuluyor.

Başkent kulislerinde, özellikle güvenlik ve dış politika başlıklarında sert tutumdan yana olan isimlerle Beyaz Saray arasındaki görüş ayrılıklarının son haftalarda belirginleştiği ifade ediliyor. Anlaşmanın kapsamı ve İran’a sağlanacak olası yaptırım esneklikleri, yönetim içinde tartışma yaratmış durumda.

Trump’ın yakın çevresine, “ekibin uyum içinde hareket etmesi gerektiği” mesajını verdiği ve kamuoyu önünde anlaşmayı eleştiren isimlerden rahatsızlık duyduğu belirtiliyor. Bu durum, kabinede bir revizyon ihtimalini güçlendirdi.

Beyaz Saray’dan konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görev değişikliklerinin kısa süre içinde netleşebileceği konuşuluyor. Olası bir adımın, hem yaklaşan seçim süreci hem de İran’la yürütülen müzakerelerin seyri açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Trump’ın kabinesinde daha önce de politika farklılıkları nedeniyle görev değişiklikleri yaşanmıştı. İran anlaşması etrafında şekillenen bu son gerilim, yönetim içinde yeni bir dönemin habercisi olabilir.