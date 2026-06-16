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Sanaa’da Milyonluk Tepki: Trump’ın Sözlerine Yemen’den Sert Yanıt

16 Haziran 2026 - 18:39
News ID: 1828109
Sanaa’da Milyonluk Tepki: Trump’ın Sözlerine Yemen’den Sert Yanıt

Yemen’in başkenti Sanaa’daki El-Sabin Meydanı başta olmak üzere birçok vilayette, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kâbe’ye yönelik ifadelerine tepki amacıyla kitlesel gösteriler düzenlendi. Meydanları dolduran yüz binlerce kişi, İslami mukaddesata destek mesajı verdi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de cuma günü başkent Sanaa başta olmak üzere ülkenin farklı vilayetlerinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. El-Sabin Meydanı’nı dolduran kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kâbe hakkında kullandığı ifadeleri protesto etti. Gösterilere yalnızca başkentte değil, Saada, Hudeyde, İbb ve Dhamar gibi kentlerde de yoğun katılım olduğu bildirildi.

Ellerinde pankartlar ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, kutsal değerlere yönelik her türlü söylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Meydanda yapılan konuşmalarda, İslam dünyasının mukaddesatına yönelik sözlerin siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiği ifade edildi.

Gösteriler sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Organizasyonu üstlenen yerel yapılar, eylemlerin barışçıl çerçevede gerçekleştiğini ve herhangi bir taşkınlığa izin verilmediğini duyurdu. Alanlarda yapılan açıklamalarda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Trump’ın sözleri, Yemen’deki farklı toplumsal kesimleri ortak bir tepki etrafında bir araya getirdi. Sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı bulan açıklamalar, bölgede diplomatik gerilimi artırabilecek yeni bir başlık olarak görülüyor.

Sanaa’daki kalabalık akşam saatlerine kadar meydanda kalırken, organizatörler benzer gösterilerin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini duyurdu.

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