Sanaa’da Milyonluk Tepki: Trump’ın Sözlerine Yemen’den Sert Yanıt

Ellerinde pankartlar ve Yemen bayrakları taşıyan göstericiler, kutsal değerlere yönelik her türlü söylemin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Meydanda yapılan konuşmalarda, İslam dünyasının mukaddesatına yönelik sözlerin siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiği ifade edildi.

Gösteriler sırasında sıkı güvenlik önlemleri alındı. Organizasyonu üstlenen yerel yapılar, eylemlerin barışçıl çerçevede gerçekleştiğini ve herhangi bir taşkınlığa izin verilmediğini duyurdu. Alanlarda yapılan açıklamalarda birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı.

Trump’ın sözleri, Yemen’deki farklı toplumsal kesimleri ortak bir tepki etrafında bir araya getirdi. Sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı bulan açıklamalar, bölgede diplomatik gerilimi artırabilecek yeni bir başlık olarak görülüyor.

Sanaa’daki kalabalık akşam saatlerine kadar meydanda kalırken, organizatörler benzer gösterilerin önümüzdeki günlerde de sürebileceğini duyurdu.