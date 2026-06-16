Sanaa’da Milyonluk Tepki: Trump’ın Sözlerine Yemen’den Sert Yanıt

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Yemen’de cuma günü başkent Sanaa başta olmak üzere ülkenin farklı vilayetlerinde geniş katılımlı gösteriler düzenlendi. El-Sabin Meydanı’nı dolduran kalabalık, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kâbe hakkında kullandığı ifadeleri protesto etti. Gösterilere yalnızca başkentte değil, Saada, Hudeyde, İbb ve Dhamar gibi kentlerde de yoğun katılım olduğu bildirildi.
16 Haziran 2026 - 18:39
News ID: 1828109
Yemen’in başkenti Sanaa’daki El-Sabin Meydanı başta olmak üzere birçok vilayette, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kâbe’ye yönelik ifadelerine tepki amacıyla kitlesel gösteriler düzenlendi. Meydanları dolduran yüz binlerce kişi, İslami mukaddesata destek mesajı verdi.
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