Tahran Duyurdu: İran‑ABD Mutabakatı Dijital İmzayla Yürürlüğe Girdi

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Tahran ile Washington arasında yürütülen müzakerelerde varılan mutabakat zaptı resmiyet kazandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, yaptığı açıklamada belgenin dijital imza yöntemiyle onaylandığını ve yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Bekai, mutabakatın uygulanmasına ilişkin sürecin belirlenen takvim doğrultusunda ilerleyeceğini belirterek, tarafların anlaşmada yer alan maddeleri eş zamanlı olarak hayata geçirmesi gerektiğini söyledi. Açıklamada, özellikle bazı teknik düzenlemeler ve karşılıklı yükümlülüklerin önümüzdeki dönemde aşamalı şekilde devreye gireceği ifade edildi.

İranlı yetkili, dijital imza yönteminin tercih edilmesinin süreci hızlandırmak amacı taşıdığını da vurguladı. Bu yöntemle tarafların belgeyi eş zamanlı biçimde onayladığı ve anlaşmanın hukuki geçerlilik kazandığı belirtildi.

Söz konusu mutabakat, son aylarda yoğunlaşan diplomatik temasların ardından şekillenmişti. Anlaşmanın içeriğine ilişkin tüm ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmasa da yaptırımlar, bölgesel güvenlik başlıkları ve bazı teknik düzenlemelerin metinde yer aldığı ifade ediliyor.

Bekai’nin duyurusu, iki ülke arasındaki gerilimin ardından yeni bir diplomatik dönemin kapısını aralayabilecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Tarafların bundan sonraki süreçte anlaşmanın sahadaki yansımalarını nasıl yöneteceği ise yakından izleniyor.