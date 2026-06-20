İsrail Basınında ABD‑İran Anlaşmasına Sert Tepki: “Teslimiyet ve Aşağılama”

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik sürecin ortaya çıkardığı anlaşma, İsrail’de hararetli tartışmalara neden oldu. The Guardian’ın aktardığına göre, Tel Aviv’deki birçok siyasi yorumcu ve köşe yazarı Washington’un Tahran ile vardığı mutabakatı sert ifadelerle eleştiriyor.

Gazetenin haberinde, İsrail’de bazı çevrelerin anlaşmayı ABD’nin İran karşısında geri adım atması olarak gördüğü belirtiliyor. Bu görüşe göre söz konusu mutabakat, İran üzerindeki baskının azalmasına ve Tahran’ın bölgesel hareket alanının genişlemesine yol açabilir.

Yazılarda kullanılan ifadeler dikkat çekici. Bazı yorumcular anlaşmayı “İsrail’in korktuğundan bile daha kötü bir teslimiyet ve aşağılanma” sözleriyle tanımlıyor. Bu değerlendirmelerde, Washington’un attığı adımın İsrail’in güvenlik kaygılarını yeterince dikkate almadığı ileri sürülüyor.

Tel Aviv’de hükümet çevreleri de anlaşmaya temkinli yaklaşırken, ABD ile yürütülen temasların sürdüğü belirtiliyor. İsrail yönetimi, İran’ın nükleer faaliyetleri ve bölgedeki etkisinin sınırlanması gerektiği görüşünü uzun süredir dile getiriyor.

The Guardian’ın haberine göre, anlaşmanın ayrıntıları netleştikçe İsrail’deki tartışmanın daha da sertleşmesi bekleniyor. Özellikle Washington ile Tel Aviv arasındaki stratejik ilişkilerin bu süreçten nasıl etkileneceği yakından izleniyor.