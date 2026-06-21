Gazze’de Yeni Denklem: İsrail’in Desteklediği Gruplar İlk Kez İHA Kullandı

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Gazze’de sahadaki dengeler değişmeye çalışırken yeni bir gelişme dikkat çekti. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, İsrail’in desteklediği silahlı gruplar ilk kez askeri amaçlı bir insansız hava aracını devreye soktu.

Haberde, söz konusu İHA’nın keşif ve sınırlı saldırı kapasitesine sahip olduğu, belirli noktalarda test amaçlı kullanıldığı aktarıldı. Bu adımın, grupların sahadaki etkinliğini artırma çabasının bir parçası olduğu ifade edildi.

Ancak aynı yayınlarda, bu yapıların Hamas’a karşı güçlü bir alternatif oluşturma hedefinde istenen düzeye ulaşamadığı vurgulandı. Gazze’deki yerel dengelerin ve toplumsal karşılığın beklendiği gibi şekillenmediği, bazı bölgelerde kontrolün hâlâ tartışmalı olduğu kaydedildi.

İHA kullanımının sahadaki askeri tabloyu ne ölçüde değiştireceği belirsizliğini korurken, Gazze’deki güç mücadelesinin farklı araç ve yöntemlerle devam ettiği görülüyor. Bölgedeki gelişmeler, yalnızca askeri değil siyasi dengeleri de doğrudan etkileyebilecek bir sürece işaret ediyor.