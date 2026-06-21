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Hürmüz Boğazı’nda Geçişlere İzin Yok

21 Haziran 2026 - 17:25
News ID: 1830069
Hürmüz Boğazı’nda Geçişlere İzin Yok

İran merkezli Fars haber ajansı, Hürmüz Boğazı’nın seyrüsefere kapalı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin bölgedeki gemilere geçiş izni vermediği belirtildi.

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni birbirine bağlayan ve dünya enerji taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda hareketlilik sürüyor. İran merkezli Fars haber ajansı, boğazın halen gemi trafiğine açılmadığını bildirdi.

Ajansın aktardığına göre, bölgede konuşlu Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri kontrolü sıkı tutuyor ve ticari ya da askeri gemilerin geçişine izin verilmiyor. Boğazın kapalı kalmasının, bölgedeki gerilimin henüz tam olarak sona ermediğini gösterdiği ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir hat olarak biliniyor. Bu nedenle boğazdaki herhangi bir kısıtlama, enerji piyasalarında yakından izleniyor.

Bölgedeki tanker trafiğinin önemli ölçüde azaldığı ve bazı gemilerin alternatif rotalara yönlendirildiği bildiriliyor. Hürmüz’deki durumun ne zaman normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.

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