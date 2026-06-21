Hürmüz Boğazı’nda Geçişlere İzin Yok

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- Basra Körfezi ile Umman Denizi’ni birbirine bağlayan ve dünya enerji taşımacılığının en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda hareketlilik sürüyor. İran merkezli Fars haber ajansı, boğazın halen gemi trafiğine açılmadığını bildirdi.
21 Haziran 2026 - 17:25
News ID: 1830069
İran merkezli Fars haber ajansı, Hürmüz Boğazı’nın seyrüsefere kapalı kalmaya devam ettiğini duyurdu. Haberde, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinin bölgedeki gemilere geçiş izni vermediği belirtildi.
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