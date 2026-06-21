Hürmüz Boğazı’nda Geçişlere İzin Yok

Ajansın aktardığına göre, bölgede konuşlu Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri kontrolü sıkı tutuyor ve ticari ya da askeri gemilerin geçişine izin verilmiyor. Boğazın kapalı kalmasının, bölgedeki gerilimin henüz tam olarak sona ermediğini gösterdiği ifade ediliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşımacılığının önemli bir bölümünün geçtiği stratejik bir hat olarak biliniyor. Bu nedenle boğazdaki herhangi bir kısıtlama, enerji piyasalarında yakından izleniyor.

Bölgedeki tanker trafiğinin önemli ölçüde azaldığı ve bazı gemilerin alternatif rotalara yönlendirildiği bildiriliyor. Hürmüz’deki durumun ne zaman normale döneceği ise belirsizliğini koruyor.