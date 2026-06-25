İsrail-Lübnan görüşmelerinde 5. tur sona erdi: Lübnan halkından hükümete "pasif kalmayın" eleştirisi

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: Siyonist İsrail ile Lübnan arasında ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen görüşmelerin beşinci turuna Washington’da başlandığı bildirildi. ABD Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirilen açılış oturumunun 8 saati aştığı, tarafların hem siyasi hem de güvenlik konularını masaya yatırdığı öğrenildi. Ancak ilk günün ardından müzakerelerin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Görüşmelerin ikinci gününde ABD Savunma Bakanlığı’nda yalnızca güvenlik meselelerine odaklanılacağı, sonraki gün ise siyasi ağırlıklı bir kapanış oturumu için yeniden Dışişleri Bakanlığı binasına dönüleceği aktarıldı. Tarafların, müzakerelerin sonucuna ilişkin resmi açıklamayı perşembe günü tamamlanmasının ardından yapabileceği belirtiliyor.

ABD’nin “pilot program” umudu ve eleştiriler

İsrail basınında yer alan ve konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırılan haberlere göre, ABD’nin bu haftaki müzakereler sonucunda İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki topraklardan kısmi şekilde çekilmesini kabul etmesini umduğu ifade ediliyor. “Pilot program” olarak adlandırılan bu plan kapsamında, bölgedeki İsrail askerlerinin yerini Lübnan ordusunun almasının hedeflendiği kaydedildi.

Ancak bölgesel analistler, söz konusu planın Lübnan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliği açısından yeterli olmadığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor. Planın “kısmi” çekilmeyi öngörmesinin, İsrail’in güney Lübnan’da belirli noktalarda varlığını sürdürebileceği anlamına geldiği ve bunun Lübnan hükümetinin tam denetimini zayıflatabileceği dile getiriliyor. Gözlemciler, ABD’nin bu yaklaşımının, İsrail’in güvenlik kaygılarını merkeze alan bir çerçeve sunduğunu, buna karşın Lübnan’ın egemenlik taleplerinin ikinci planda kaldığını belirtiyor.

Çifte standart tartışması

Washington’daki müzakerelerde ABD’nin, İsrail’in Lübnan’daki askeri varlığına yönelik “kademeli” bir çekilme modelini desteklemesi, uluslararası hukukta işgal altındaki topraklardan tamamen çekilme yükümlülüğüyle karşılaştırıldığında çifte standart olarak yorumlanıyor. Bazı diplomatik kaynaklar, ABD’nin diğer bölge ülkelerindeki işgaller karşısında takındığı net tutuma karşın Lübnan özelinde daha esnek bir tavır sergilediğine işaret ediyor.

Öte yandan Lübnan heyetinin, İsrail’in çekilmesinin kapsamı ve takvimi konusunda garantiler talep ettiği, bu talepler karşısında ABD’nin ara formüller önerdiği aktarılıyor. Müzakerelerin önümüzdeki iki gününde, özellikle güvenlik oturumunda sınır bölgesinde uygulanacak mekanizmaların ve olası bir BM görev gücünün rolünün masaya yatırılması bekleniyor.