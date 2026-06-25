Siyonist bakan Katz: ABD istese de Lübnan'dan çekilmeyeceğiz

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İsrail Savaş Bakanı Yisrael Katz’ın, İsrail ordusunun ABD’den gelecek olası taleplere rağmen Lübnan’daki işgal altındaki bölgelerden geri çekilmeyeceğini açıkladığı aktarıldı. Katz’ın ayrıca, İsrail’in kontrol altında tuttuğu bölgelerden yaklaşık 200 bin kişinin geri dönüşüne izin verilmeyeceğini söylediği belirtildi.

Söz konusu açıklamalar, bölgede ateşkes sonrası oluşan hassas dengelerin sürdüğü bir dönemde gelirken, İsrail içinde askeri faaliyetlerin sınırlandırılmasına ilişkin tartışmaların da arttığı ifade ediliyor. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Güney Lübnan’daki operasyonlarda ordunun hareket kabiliyetine yönelik bazı kısıtlamalar getirildiği ve bunun askerler arasında rahatsızlık yarattığı bildirildi.

İsrail merkezli “Kol Barama” radyosunun aktardığına göre, ateşkes sonrası verilen üst düzey emirler doğrultusunda, daha önce tespit edilen bazı stratejik altyapıların imha edilmesine izin verilmediği, bu durumun sahadaki askeri personel açısından operasyonel sınırlamalar oluşturduğu ifade edildi. Askeri kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, “her şey hazırken operasyonların durdurulduğu” yönünde bilgiler paylaşıldı.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun haberine göre ise, Lübnan’daki İsrail askerlerinin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu, Savaş Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’e mektup göndererek sahadaki durumdan duydukları endişeyi dile getirdi. Mektupta, askerlerin “elleri bağlı şekilde görev yaptığı” ve karar süreçlerinde dış etkenlerin belirleyici olduğu yönünde ifadelerin yer aldığı aktarıldı.

Ailelerin açıklamalarında, askerlerin güvenliğinin siyasi ve dış politika hesaplara kurban edilmemesi gerektiği vurgulanırken, sahadaki durumun giderek daha karmaşık hale geldiği ifade edildi. Bu gelişmeler, İsrail iç kamuoyunda Lübnan politikasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Buna karşın, İsrail yönetiminin Lübnan’daki varlığını “güvenlik gerekçesi” ile savunduğu, bölgedeki askeri hareketliliğin ise “sınır güvenliğini sağlama” amacı taşıdığı yönünde açıklamalar yaptığı biliniyor. Ancak bölgesel gözlemciler, bu yaklaşımın sahadaki gerilimi azaltmak yerine daha da artırdığı yönünde değerlendirmelerde bulunuyor.