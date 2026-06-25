New York Times'dan çarpıcı analiz: Netanyahu ABD’yi İran savaşına nasıl sürükledi?

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: New York Times gazetesinin yakında yayımlanacak “Rejim Değişikliği: Donald Trump’ın İmparatorluk Başkanlığı’nın İçyüzü” adlı kitaptan aktardığı bilgilere göre, katil Netanyahu, Şubat 2026’da Beyaz Saray’da düzenlenen bir dizi gizli toplantıyla ABD yönetimini İran’a karşı ortak bir askeri operasyon başlatmaya ikna etti. Netanyahu’nun planının, ABD’nin desteği olmadan tek başına başaramayacağı bir hedef olan İran rejimini devirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

Beyaz Saray’da 16 günlük maraton

11 Şubat 2026 sabahı Beyaz Saray’a gelen Netanyahu’nun, Kabine Odası’nda kısa bir bekleyişin ardından doğrudan Beyaz Saray Operasyon Odası’na götürüldüğü ve burada Trump ile bir araya geldiği aktarılıyor. Toplantıya, Netanyahu ve Mossad Başkanı David Barnea’nın yanı sıra ABD tarafından Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe, Özel Temsilci Steve Witkoff ve Trump’ın damadı Jared Kushner’ın katıldığı kaydediliyor.

Netanyahu’nun toplantıda yaptığı sunumda, İran’ın balistik füze programının birkaç hafta içinde tamamen yok edilebileceğini, İran rejiminin Hürmüz Boğazı’nı kapatamayacak ve komşu ülkelere saldıramayacak kadar zayıflatılabileceğini iddia ettiği belirtiliyor. Sunumda ayrıca, hava saldırılarının İran’daki protestoları alevlendireceği, muhalefetin rejimi devirmeye hazır olduğu ve operasyonun İranlı Kürt militanların Irak üzerinden kuzeybatıdan karadan müdahalesini de içereceği öne sürülüyor.

Trump’ın onayı ve yetkililerin endişeleri

Netanyahu’nun sunumu ve sorulara verdiği yanıtların Trump’ı memnun ettiği, Trump’ın “Bu bana iyi görünüyor” sözleriyle plana prensipte onay verdiği ifade ediliyor. Ertesi gün yapılan ikinci toplantıda, ABD istihbarat teşkilatlarının plana ilişkin değerlendirmeleri ele alındı.

Ancak raporda, üst düzey yetkililerin plana yönelik ciddi endişeler taşıdığı da aktarılıyor. John Ratcliffe’in rejim değişikliği fikrini “gülünç” olarak nitelendirdiği, Marco Rubio’nun da bu görüşe katıldığı, General Dan Caine’in ise planın “ABD mühimmat stoklarını tüketeceği” ve “Hürmüz’ün güvence altına alınmasında ciddi zorluklar yaşanabileceği” uyarısında bulunduğu belirtiliyor.

Vance’ın muhalefeti ve Hegseth’in coşkusu

Nisan 2025’te Venezuela’da başarılı bir rejim değişikliği operasyonu yürüten Trump’ın, ABD askeri gücüne olan mutlak güveninin bu plana onay vermesinde etkili olduğu değerlendiriliyor. Raporda, Başkan Yardımcısı JD Vance’ın savaşı “kötü bir fikir” olarak nitelendirdiği ve operasyonun “sınırlı” tutulması gerektiğini savunduğu ancak çabalarının sonuçsuz kaldığı ifade ediliyor. Savunma Bakanı Pete Hegseth ise savaş fikrine en coşkulu desteği veren üst düzey yetkili olarak öne çıkıyor.

Operasyonun kabulü ve hayal kırıklığı

26 Şubat’taki son toplantıda plana son şekli verildiği ve operasyona “Epik Gazap” adının verildiği, Trump’ın aynı gün operasyonu onayladığı ve 28 Şubat’ta uygulamaya konulduğu aktarılıyor. Operasyonun, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak saldırılarını başlattığı ve sonrasında ateşkes ve müzakereleri öngören mutabakat zaptının imzalandığı hatırlatılıyor.

Analistler, savaşın umulduğu gibi sonuçlanmamasının Trump’ta Netanyahu’ya karşı derin bir hayal kırıklığı yarattığını, Trump’ın Netanyahu’nun kendisini “kişisel çıkarları için kullandığını” düşünmeye başladığını ve bunun kalan görev süresi boyunca iki lider arasındaki ilişkiyi gölgelemesinin beklendiğini ifade ediyor.