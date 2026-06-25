Lübnan'da yeni mekanizma kuruluyor: İslamabad Mutabakatı'ndan yeni madde

Uluslararası Ehl-i Beyt (a.s) Haber Ajansı – ABNA: İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasında 21-22 Haziran 2026 tarihlerinde İsviçre’nin Bürgenstock tesislerinde gerçekleştirilen üst düzey görüşmelerin ardından, Lübnan’daki ateşkesin denetimi için yeni bir mekanizma oluşturulduğu duyuruldu. Katar ve Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen müzakereler sonucunda varılan mutabakata göre, taraflar arasında ve Lübnan Cumhuriyeti ile birlikte “Çatışma Kontrol Birimi” (Conflict Control Unit) kurulması kararlaştırıldı.

Mekanizmanın yapısı ve taraflar

Oluşturulan yeni mekanizmada İran, Amerika Birleşik Devletleri, Katar ve Pakistan’ın yer aldığı; İsrail’in ise doğrudan üye olarak bulunmadığı kaydediliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı değerlendirmede, bu mekanizmanın “Lübnan Savaşı’nı sona erdirmek için atılan ilk somut adım” olduğunu ifade ettiği aktarılıyor.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise, tarafların 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya ulaşmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabık kaldığı belirtildi. Açıklamada, bu adımın siyasi ve teknik sürecin bir sonraki aşamasını yapılandırmaya yardımcı olacağı vurgulandı.

İsrail’in hareket alanına getirilen sınırlamalar

İbrani basınında yer alan haberlere göre, ABD yönetimi İsrail’e, bu müzakerelerin ardından Lübnan’ın güneyindeki askeri operasyonlarda “beyaz çek” döneminin sona erdiği mesajını iletti. Yeni düzenlemeyle birlikte İsrail ordusunun, yalnızca Washington’un bakış açısına göre “doğrudan ve acil tehditlere” yanıt verme hakkının bulunduğu ifade ediliyor.

Times of Israel’in aktardığına göre, ABD’li yetkililer ateşkesi sağlamak için doğrudan Tahran ile müzakere yürütmek zorunda kaldıklarını kabul ederken, bu durumun İran’ın Lübnan’daki olayları etkileme kabiliyetinin resmen tanındığı şeklinde yorumlandığı belirtiliyor. Daha önce ABD ve İsrail’in, İran’ı Lübnan’daki gelişmelerden ayırmanın önemini vurguladığı hatırlatılıyor.

Tahran’ın kararlı tutumu

Tehran yönetiminin, ateşkesin ilan edildiği 19 Nisan 2026 tarihinden itibaren Lübnan’ın da ateşkes kapsamına dahil edilmesi konusunda ısrarcı olduğu kaydediliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin daha önce yaptığı açıklamada, “Bir cephede ateşkesin ihlali, tüm cephelerde ateşkesin ihlali olarak kabul edilir” ifadesini kullandığı ve Lübnan’ın savaştan ayrı tutulmasına karşı çıktığı belirtiliyor.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın başkanlığındaki heyetin müzakerelerde Lübnan’daki ateşkesin denetiminde İran’a doğrudan rol verilmesi yönündeki talebini kararlılıkla sürdürdüğü ifade ediliyor. Bu tutumun, Tahran’ın bölgesel bir güç olarak konumunu pekiştirme stratejisinin bir parçası olduğu değerlendiriliyor.

Tel Aviv’de rahatsızlık

Yeni mekanizmanın duyurulmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun “panik” yaşadığı ve Washington’daki bağlantılarını harekete geçirdiği öne sürülüyor. İsrail Kanal 12’nin haberine göre, Netanyahu’nun yakın isimlerinden Ron Dermer’in, bu girişime karşı lobi faaliyeti yürütmekle görevlendirildiği aktarılıyor.

İsrail’in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter’in ise, Lübnan ateşkesinin ABD-İran mutabakatına bağlanmasını “tren kazası” olarak nitelendirdiği ve Trump yönetiminin bu yaklaşımını sert şekilde eleştirdiği kaydediliyor.

Eski ve yeni mekanizmalar arasındaki farklar

2024 yılının Kasım ayında Biden yönetimi döneminde varılan Lübnan ateşkes anlaşmasında, İsrail’in Hizbullah’tan kaynaklanan “acil ve yeni ortaya çıkan tehditlere” müdahale hakkını saklı tuttuğu hatırlatılıyor. Yeni mekanizmada ise İsrail’in serbestisinin yalnızca “acil tehditlerle” sınırlandırıldığı ifade ediliyor.

Önceki mekanizmanın Hizbullah’ın güney Lübnan’daki askeri altyapısının sökülmesine yönelik koordinasyona odaklandığı, yeni yapının ise İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki sürtüşmeleri önlemeye yönelik olduğu belirtiliyor.

Fransa’nın devre dışı kalması

Daha önceki ateşkes mekanizmalarında ABD ve Fransa’nın birlikte yer aldığı, yeni yapıda ise Fransa’nın bulunmadığı gözlemleniyor. Gözlemciler, bu durumun Paris yönetiminin Lübnan’daki geleneksel etkisinin azaldığına işaret ettiğini ifade ediyor.