Rutte’den Washington Stratejisi: Avrupa’nın Savunma Harcamaları Trump İle İlişkilerde Yeni Koz

Uluslararası Ehlibeyt (a.s)Haber Ajansı -ABNA- NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, ittifak içindeki dengeyi korumak ve Washington ile ilişkileri sağlam tutmak amacıyla yeni bir diplomatik yaklaşım benimsediği ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklara göre Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinde Avrupa ülkelerinin Amerikan savunma sanayisine yaptığı yüksek hacimli yatırımları özellikle ön plana çıkarıyor.

Son yıllarda NATO üyesi Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması, yalnızca güvenlik politikaları açısından değil, ABD ile ekonomik ilişkiler bakımından da dikkat çeken bir unsur haline geldi. Rutte’nin bu tabloyu, Trump yönetiminin öncelikleriyle uyumlu bir söylem çerçevesinde değerlendirdiği belirtiliyor.

Uzmanlar, Trump’ın NATO’ya yaklaşımında mali yük paylaşımı ve ABD’nin ekonomik çıkarlarının her zaman merkezi yer tuttuğunu hatırlatarak, Avrupa’nın savunma bütçelerini artırmasının Washington nezdinde siyasi bir avantaj yaratabileceğini ifade ediyor. Bu nedenle Rutte’nin, Avrupa’nın savunma alanındaki katkılarını yalnızca askeri değil, aynı zamanda ekonomik bir ortaklık unsuru olarak sunmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Diplomatik çevrelerde, bu stratejinin NATO içindeki tartışmalı başlıkların yumuşatılmasına katkı sağlayabileceği yorumları yapılıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin ABD merkezli savunma şirketlerinden gerçekleştirdiği alımların, Trump yönetiminin ittifaka yönelik eleştirilerini sınırlamada etkili olabileceği belirtiliyor.

Gözlemciler, Rutte’nin izlediği bu yaklaşımın, NATO’nun geleceği ve transatlantik ilişkilerin seyri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini vurguluyor. Avrupa’nın güvenlik harcamalarını artırması ile ABD ile siyasi uyumu koruma çabası arasındaki bağlantının, önümüzdeki dönemde ittifak diplomasisinin ana eksenlerinden biri haline gelmesi bekleniyor.